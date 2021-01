Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra 1.843 novos casos de coronavírus e mais 20 óbitos

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 432.038 (95%). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 432.038 (95%). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou neste domingo (3) 1.843 novos casos da Covid-19 e teve confirmados mais 20 óbitos, ocorridos entre os dias 27 de dezembro e 3 de janeiro, segundo a SES (Secretaria Estadual da Saúde). O total de casos confirmados é de 454.757 e o de óbitos, 8.954. Os recuperados são 432.038 (95%). A taxa de ocupação de UTIs (unidades de terapia intensivas) está em 77,9% no Estado. A atualização teve ainda seis casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Araricá (homem, 65);

Bento Gonçalves (mulher, 84);

Camaquã (homem, 76);

Canoas (mulher, 58);

Caxias do Sul (mulher, 93);

Colinas (mulher, 83);

Estrela (homem, 67);

Flores da Cunha (mulher, 81);

Gentil (mulher, 83);

Guaporé (homem, 69);

Horizontina (mulher, 79);

Passo Fundo (mulher, 100);

Passo Fundo (homem, 81);

Pelotas (mulher, 78);

Pelotas (homem, 76);

Pelotas (homem, 67);

Porto Alegre (mulher, 74);

Porto Alegre (mulher, 30);

Sananduva (mulher, 72);

Tramandaí (mulher, 57).

Os novos óbitos associados ao #coronavirus são de residentes dos municípios de: Araricá (homem, 65)

Bento Gonçalves (mulher, 84)

Camaquã (homem, 76)

Canoas (mulher, 58)

Caxias do Sul (mulher, 93)

Colinas (mulher, 83)

Estrela (homem, 67)

Flores da Cunha (mulher, 81) (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 3, 2021

Mapa do distanciamento controlado

O primeiro mapa preliminar do ano do modelo de distanciamento controlado recebeu, depois do prazo de 36 horas, quatro pedidos de reconsideração, contabilizados até as 7h deste domingo (3). Os recursos encaminhados por associações regionais e municípios são de regiões em vermelho que almejam a bandeira laranja, e de bandeira preta para vermelha.

Na sexta-feira (1°), o governo do Estado divulgou o mapa com uma bandeira preta, que representa risco altíssimo para o coronavírus, na região de Bagé. O restante do mapa está dividido em 13 bandeiras vermelhas (risco alto) e sete laranjas (risco médio).

Em bandeira laranja estão as regiões de Santa Maria, Uruguaiana, Taquara, Novo Hamburgo, Guaíba, Cruz Alta e Erechim. Com exceção de Bagé, as demais foram classificadas em bandeira vermelha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul