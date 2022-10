Grêmio “Foco total para terminar essa situação o quanto antes”, diz presidente do Grêmio após empate contra o Londrina

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Romildo Bolzan afirmou que não existe dentro do vestiário ansiedade ou desequilíbrio Foto: Rodrigo Fatturi/Divulgação Grêmio Foto: Rodrigo Fatturi/Divulgação Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o tropeço no jogo contra o Londrina, o Grêmio perdeu a chance de confirmar o acesso a elite do Campeonato Brasileiro na partida do próximo domingo contra o Bahia, na Arena, em Porto Alegre. Mesmo com o resultado adverso, o atual presidente do clube afirmou que o vestiário está com “foco total para terminar essa situação o quanto antes”.

“Às vezes, um empate como aconteceu aqui, com gostinho de derrota, surge esse tipo de debate, parece que está ansioso. Mas não tem absolutamente nada no vestiário. Ao contrário, há um foco total para terminar essa situação o quanto antes”, falou Romildo.

Se a equipe de Renato Portaluppi vencer a partida dentro de casa contra os baianos, poderá ter a chance de subir apenas na próxima partida, contra o Náutico, no Estádios dos Aflitos. Até o fim da Série B, o tricolor ainda joga contra o Tombense, fora de casa, e Brusque, na Arena do Grêmio.

Para o Grêmio garantir o acesso a Série A após a partida contra o Náutico, o tricolor precisaria de mais seis pontos de vantagem em relação ao primeiro time abaixo da zona de classificação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio