Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

O novo secretário de Desenvolvimento Industrial, Uallace Moreira já fez postagens atacando a agora ministra do Planejamento. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O economista Uallace Moreira, anunciado na terça-feira (24) por Geraldo Alckmin como secretário de Desenvolvimento Industrial, é um crítico ferino de Simone Tebet nas redes sociais. No ano passado, ele fez postagens atacando a agora ministra do Planejamento.

Em uma delas, Uallace também criticou a reforma trabalhista, que Alckmin já defendeu e disse que não será revertida sob Lula. Em outros posts, disse que Tebet tem o apoio de “viúvos dos apoiadores de Aécio Neves e de Sérgio Moro” e que ela votou a favor do que ele classifica de golpe contra Dilma Rousseff.

Alckmin informou que não comentaria as postagens, mas disse ter “plena convicção de que todos os que aceitaram o desafio de participar do governo do presidente Lula estão unidos para trabalhar em benefício do Brasil”.

