Leandro Mazzini Fogo-amigo na Esplanada

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

(Foto: Izânio Façanha/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Comunicações, José Juscelino Rezende (União Brasil), sofre fogo-amigo na Esplanada e está sendo isolado dentro do Governo nos debates sobre o Projeto de Lei 2.630, conhecido como “PL das Fake News”. É que o PT não engole que o presidente Lula da Silva tenha entregado ao aliado a pasta que estava prometida para o deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), onde dominaria o diretório paulista. O problema é que o Governo aposta nesse projeto para aprovar duas medidas de combate às violações ao estado democrático de direito na internet. E sem votos do União Brasil – partido do ministro e com forte bancada no Congresso – não será simples. O ministro e seus diretores nas Comunicações entendem que deveriam ao menos estar na mesa de conversas. Além disso, pesa contra ele a farra no jatinho da FAB para eventos pessoais no interior paulista. Essa semana será crucial para saber se fica ou será demitido. Mesmo que caia, a vaga continuará com o União Brasil.

Atrás da concessão

Maior investimento do empresário Rubens Menin fora da construção civil, a CNN Brasil avançou para o sinal aberto, mas há no Ministério das Comunicações quem questione a operação. O sinal entrou na banda KU (as “mini-antenas” parabólicas) porém o canal não tem ainda a concessão de radiodifusão de sons e imagens como as concorrentes. A conferir.

Onda especulativa

Ambientalistas e moradores de Trancoso, balneário no litoral Sul de Porto Seguro na Bahia, estão preocupados com o futuro do paraíso. As praias da região têm o diferencial em relação a outras do País: sem ruas, sem calçadas e aonde não chegam carros. Mas a onda especulativa imobiliária está varrendo a calmaria. Há anúncios para mais três novos condomínios na região da Praia do Espelho – considerada uma das mais belas do Brasil. A Praia dos Nativos virou caso de polícia. Moradores acusam um empreendimento de destruir parte da restinga e avançar para as margens do rio que deságua ali.

Ex com Salles

Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente e agora deputado federal, não se contentou em levar para o gabinete na Câmara um assessor ainda investigado na Corregedoria da pasta que comandou. Empregou também a recém-aposentada no ministério Djanira Gouveia, sua ex-secretária.

Amor à causa

A lupa na Esplanada é minuciosa para derrubar “armadilhas” de Bolsonaro – que tentou “dar vida longa” a aliados com bom salários. Os comissionados da Era Lula III reclamam que há dois meses trabalham de graça. E não existe salário retroativo após a nomeação. Há famílias inteiras que se mudaram para Brasília esperando uma vaga.

Questão de moralidade

Tem gente no MP de olho nos honorários milionários das bancas que defendem prefeituras em indenizações contra a Samarco e Vale. Os ganhos incomodam: é dinheiro que poderia ajudar mais os prejudicados.

(Colaboraram Carolina Freitas e Danielle Souza)

Fogo-amigo na Esplanada