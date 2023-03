Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 6 de março de 2023

A Polícia Federal irá investigar o governo Bolsonaro a partir da acusação de tentativa de entrada ilegal no país com joias avaliadas em mais de R$ 16 milhões. (Foto: Reprodução/Twitter)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Acionamento da PF

A Polícia Federal irá investigar o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro a partir da acusação de tentativa de entrada ilegal no país com joias avaliadas em mais de R$ 16 milhões. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

Explicações I

Ao ser questionado sobre o caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou que tenham ocorrido ilegalidades no processo de entrada das joias no país. Ele afirma que o presente foi ofertado nos Emirados Árabes ao ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, o qual enviou os objetos ao Brasil através de um assessor em um avião de carreira. Ao chegar ao país, os adereços foram apreendidos pela Receita Federal.

Explicações II

O ex-presidente declarou que assim que tomou ciência da retenção das joias entrou em contato com a Receita para encaminhar os objetos para o Acervo Federal. O órgão declarou em nota que não houve nenhuma tentativa de regularização dos objetos.

Convite britânico

O presidente Lula irá conversar por telefone com o rei britânico Charles III nesta segunda-feira. A chamada será realizada a pedido do Palácio de Buckingham, para a realização do convite oficial ao chefe do Executivo brasileiro para a cerimônia de coroação do monarca.

Operação Yanomami

As Forças Armadas divulgaram o balanço do primeiro mês de trabalho na região Yanomami, realizado em conjunto com o governo federal. Cerca de 400 toneladas de insumos foram encaminhadas à região durante o período.

Operação Yanomami II

Outro número apresentado foi o de 1.687 atendimentos a indígenas realizado no Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira. Segundo os responsáveis pela instalação, os atendimentos têm diminuído nos últimos dias em função do avanço positivo na saúde dos indígenas.

Plano de trabalho

A votação do plano de trabalho da Comissão Temporária sobre a situação dos Yanomami, no Senado Federal, deve ocorrer nesta terça-feira. O pleito será realizado durante uma reunião do colegiado na Casa Legislativa.

Combate ao assédio sexual

Um projeto de lei sobre o combate ao assédio sexual nas escolas pode ser votado na Câmara dos Deputados durante esta semana. A iniciativa prevê a determinação de uma MP que estabelece a elaboração de estratégias e ações relacionadas ao tema pelas escolas, baseadas em diretrizes como esclarecimentos sobre os elementos que caracterizam o assédio sexual.

Vacina bivalente

O “Vacinômetro” do Ministério da Saúde aponta que o Brasil alcançou a marca de mais de 1 milhão de doses da vacina bivalente aplicadas no país. A campanha nacional de distribuição do imunizante teve início no dia 27 de fevereiro.

Diploma Bertha Lutz

A primeira-dama Janja da Silva estará entre as sete mulheres que receberão do Senado Federal o Diploma Bertha Lutz. A premiação será entregue nesta quarta-feira e é destinada a mulheres que contribuíram relevantemente para a defesa dos direitos e das questões de gênero do Brasil.

Reinserção no mercado de trabalho

Tramita no Senado Federal um projeto de lei que permite que editais de licitações públicas estabeleçam um percentual mínimo de contratação a trabalhadores que foram resgatados em situação análoga à escravidão. A medida surge dias após o episódio do gênero ocorrido na Serra Gaúcha.

Pedido de desculpas

O governador Eduardo Leite realizou um pedido de desculpas em nome da população gaúcha ao cantor baiano Gilberto Gil. A declaração ocorreu em função das recentes declarações preconceituosas do vereador caxiense, Sandro Fantinel (sem partido), sobre trabalhadores da Bahia.

Pedido de desculpas II

Leite afirmou que apresentou as desculpas ao cantor porque vê nele um representante do estado da Bahia, assim como de todo o Brasil. O governador disse que lamenta a situação e que a fala do vereador não representa o povo gaúcho.

Investimentos no agro

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul disponibilizou R$200 milhões para novos financiamentos durante a Expodireto Cotrijal 2023. O valor representa 46% a mais do que foi investido no ano passado e pode ainda ser ampliado se necessário.

Proteção às crianças

A Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre realizou um trabalho de conscientização contra o trabalho infantil e a exploração de crianças e adolescentes, durante o carnaval no Complexo Cultural do Porto Seco. Equipes da entidade estiveram sensibilizando a população falando da responsabilidade de todos sobre a questão.

Dia Internacional da Mulher

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promoverá nesta quarta-feira duas ações em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Vagas destinadas ao público feminino serão oferecidas no SINE da capital, e uma exposição fotográfica homenageando mulheres que fazem a diferença em suas comunidades será apresentada no Paço Municipal.

Atendimento remoto

O Procon de Porto Alegre realizará os atendimentos desta semana de forma remota em função da interdição do prédio que abriga o órgão municipal para manutenção das instalações. Consumidores e fornecedores deverão entrar em contato por e-mail ou telefone para terem suas solicitações atendidas.

