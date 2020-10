Colunistas Fogo na pracinha

Por Leandro Mazzini | 1 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A se confirmar o desembargador federal Kassio Nunes como o futuro indicado para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, o piauiense surpreende pelo perfil Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF (Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF) Foto: Dorivan Marinho/SCO/STF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A se confirmar o desembargador federal Kassio Nunes como o futuro indicado para a vaga do ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, o piauiense (grande azarão nas apostas de Brasília) surpreende pelo perfil.

Advogado há 10 anos, era ligado ao PSB do Piauí, sua terra natal. Próximo do então governador Wilson Martins (PSB) e da conselheira do TCE Lilian Martins, esposa do ex-governador, emplacou seu pai como empregado no gabinete de Lilian, quando ela era deputada estadual. Kassio foi nomeado desembargador no TRE piauiense e depois ascendeu ao TRF da 1ª Região em articulações discretíssimas, mas sempre muito bem apadrinhado pelo casal e judiciário.

Já passou

Seu nome chega ao presidente Jair Bolsonaro avalizado em várias frentes – bem aceito até na base e oposição no Senado, onde será sabatinado se for confirmado em outubro.

Choro na toga

O nome de Kassio enterrou, a priori, o sonho de três ministros do STJ que queriam ascender à Corte Suprema. Presidente do STF, o ministro Luiz Fux é egresso do STJ.

Lins

O último notório piauiense no Supremo foi Evandro Lins e Silva, falecido em 2002. Tido como um dos melhores juristas do século 20, ele fez carreira no Rio de Janeiro.

Na bomba

O que era informação sigilosa de ciência das autoridades agora será público. A facção PCC tem uma das maiores rede de postos de combustíveis do Brasil, de várias bandeiras e em diferentes Estados. Com os desdobramentos da operação da Polícia Federal de ontem, o leitor vai descobrir que financiava o crime involuntariamente pelas empresas de fachada da facção.

Outro mistério

Há alguns meses as autoridades já rastreavam mais de mil empresas de fachada em nomes de CPFs de… detentos do sistema prisional do Paraná. Como assinaram a abertura das firmas, é outro mistério em investigação.

Incêndio no bolso

A despeito da alta das queimadas na Amazônia e no Pantanal, segundo entidades de monitoramento, engana-se quem pensa que – pelo menos no papel – o governo federal fecha os olhos. A AGU ajuizou 27 ações civis públicas contra mais de 20 réus responsáveis por queimadas recentes. Cobra R$ 893 milhões de indenização à União.

Transição

Glen Lopes, egresso do SBT, vai presidir a Empresa Brasil de Comunicação, como antecipamos no Twitter ontem. Ele comandava a publicidade da Secom do Planalto.

Perdeu, doutor

Deputado federal licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia, Josias Gomes (PT) foi condenado pelo Juizado Especial Cível de Curitiba por divulgar fake news contra o procurador da República Diogo Castor, ex-integrante da Lava Jato. Gomes deve retirar o conteúdo das plataformas digitais, pagar R$ 20 mil por danos morais ao procurador e se retratar no mesmo espaço em que atacou Castor e sua família.

CEO e MC

O presidente da Cielo, Paulo Caffarelli, terá um dia de mestre de cerimônias hoje durante a convenção que reunirá os 3,5 mil funcionários da companhia. O evento deste ano, em razão da pandemia do Covid-19, será realizado virtualmente e contará com série de recursos tecnológicos como o 3D.

Adeus às maquininhas?

Caffarelli vai esmiuçar a estratégia direcionada aos serviços digitais e apresentará a identidade sonora da companhia, que será um dos diferenciais da nova campanha publicitária da empresa.

Todos perdem

Para quem não gosta de Donald Trump pela sua boçalidade conhecida, no debate de terça o democrata Joe Biden mostrou a sua face oculta arrogante e impaciente. Seja um ou outro o eleito, os americanos (e o mundo) terão de conviver com esse perfil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas