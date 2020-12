Política “Foi um ano de dificuldades, principalmente por causa da pandemia, mas não deixamos de avançar”, diz Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2020

Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (30), no qual o governador Eduardo Leite deseja um Feliz Ano-Novo a todos os gaúchos e gaúchas, o chefe do Executivo também aproveitou para fazer um balanço dos dois primeiros anos da sua gestão.

“Foi um ano de dificuldades, principalmente por causa da pandemia, mas não deixamos de avançar. Nossas conquistas em 2020 não são de um governo ou de um governador, são conquistas da sociedade gaúcha”, declarou o governador.

“2020 foi um ano sofrido por causa da pandemia de coronavírus. É impossível fazer um balanço deste ano e projetar 2021 sem falar desse que é o principal acontecimento dos últimos anos e que desafia a humanidade em vários sentidos. Mas 2020 não foi apenas um ano de pandemia no Rio Grande do Sul. Temos conquistas a serem valorizadas e que nos dão otimismo para 2021”, disse Leite.

O governador destacou as reformas estruturantes – administrativa e previdenciária – promovidas pelo governo do Estado, que, segundo ele, possibilitaram reduzir as despesas com pessoal e o déficit previdenciário. “Foram medidas fundamentais para que o RS encontre um caminho de equilíbrio entre o que gasta e o que arrecada, permitindo que tenhamos um Estado mais competitivo e próspero”, ressaltou.

“Também foi o ano em que aceleramos privatizações, como a da CEEE, que ocorrerá em fevereiro, e o ano em que assinamos a parceria público-privada do saneamento básico para a Região Metropolitana, com benefícios para 1,5 milhão de pessoas”, prosseguiu.

