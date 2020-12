Política Prefeito eleito de Osório e seu vice anunciam os secretários municipais

30 de dezembro de 2020

Foto: Divulgação

O prefeito eleito de Osório, Roger Caputi (MDB), anunciou oficialmente na terça-feira (29), ao lado do seu vice, Martim Tressoldi (PSDB), os secretários que irão compor oito pastas na sua gestão.

Durante a live, foram confirmados os nomes dos secretários da Administração; Saúde; Finanças; Educação; Assistência Social e Habitação; Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude; Obras, Saneamento e Trânsito; Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária.

Roger Caputi e Martim Tressoldi tomam posse no dia 1° de janeiro, a partir das 19h, na Câmara de Vereadores. A solenidade será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. Logo após, ocorre a posse dos secretários com transmissão ao vivo na página da prefeitura.

Equipe

Danjo Renê será o novo secretário da Saúde. Formado em História, com especialização em Filosofia e Sociologia, ele é agente comunitário de saúde e trabalhador do SUS há 11 anos. Membro do Conselho Municipal de Saúde e representante dos funcionários ativos do município na comissão do RPPS.

Renato Ferrari será o secretário de Finanças. Formado em Ciências Econômicas pela Unisinos, ele foi secretário substituto do Turismo e da Fazenda de Osório entre os anos de 2002 e 2004. Durante seis anos, foi coordenador de Gestão e Financeiro do Consórcio Público da Amlinorte. Também esteve no Departamento Financeiro da Secretaria de Habitação do Governo do Estado e na Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos.

Martim Tressoldi vai chefiar a Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito. Vereador reeleito por três mandatos, ele foi presidente da Câmara de Vereadores por duas oportunidades. Em 2013, assumiu como secretário-adjunto do Desenvolvimento e Turismo, onde coordenou as obras de melhoria do Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva. Militar aposentado, é formado como técnico em Contabilidade e estudante do Curso Superior de Turismo.

Olga Magnus será a secretaria de Assistência Social e Habitação. Servidora pública na prefeitura de Osório durante 24 anos e auxiliar administrativo durante 11 anos na Associação dos Funcionários Municipais de Osório, atualmente é tesoureira da AFMO, secretária na diretoria administrativa do Hospital São Vicente de Paulo e membro do conselho municipal de Previdência.

Juarez Sebastião Nunes vai ser o novo secretário de Administração. Foi oficial da Brigada Militar. Em 2011, foi Assessor de Gabinete do deputado federal Alceu Moreira. No ano de 2015, foi Diretor de Desenvolvimento Institucional e Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos. Possui curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental.

Dilson Maciel será o secretário de Educação. Formado pela PUCRS em Ciências e Química, trabalha há mais de 35 anos na área da educação. Atuou como professor em escolas de Porto Alegre, Tramandaí e Osório. Foi durante três anos Coordenador Regional de Educação e diretor da escola Ildefonso Simões Lopes (Rural) durante 11 anos. De 2013 a 2016, foi secretário de Educação de Osório.

Fernando Campani vai ser o novo secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária. Formado e atuando formalmente como biólogo, pós-graduado em Gestão Ambiental e Gestão Sanitária, é consultor Internacional em Tecnologias de Saneamento. Foi gerente regional do IBAMA no Litoral Norte, Extensionista Rural da Emater, presidente da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente da Regional Estado do Rio Grande do Sul. Também foi prefeito de Hulha Negra, diretor e secretário municipal das cidades de São Jerônimo, Dom Feliciano, Capão da Canoa e Tramandaí.

Lucas Azevedo vai chefiar a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude. Vereador reeleito para o terceiro mandato, foi o mais votado na última eleição. Foi também o vereador eleito mais jovem na história do município de Osório. Ele é empresário e estudante do curso de Administração.

