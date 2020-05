Saúde Fonoaudiologia estética: menos rugas, mais simetria

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

A fonoaudiologia estética ajuda a reduzir rugas e linhas de expressão provocadas por tensões musculares. (Foto: Reprodução)

Já ouviu falar em fonoaudiologia estética? Trata-se de uma especialidade que equilibra e harmoniza a musculatura do rosto e do pescoço com a estimulação e ajustes na forma que respiramos, falamos e mastigamos. Sim, essas atividades que fazemos repetida e diariamente também podem provocar rugas, tensões e marcas de expressão, mas, de acordo a fonoaudióloga Laís Abreu, dá para combater a flacidez muscular e conquistar um rosto mais simétrico por meio de exercícios que ajudam a relaxar a face – e sem precisar de plásticas.

Rugas

As rugas e linhas de expressão possuem várias causas, mas uma delas pode estar relacionada às próprias atividades do corpo, como a mastigação, deglutição, respiração e fala. “Quando nos damos conta da quantidade de vezes que realizamos estas funções, percebemos o quanto influencia na aparência facial”, explica a fonoaudióloga Laís Abreu. “Engolimos mais de 2.000 vezes todos os dias, entre saliva e alimentos. Se, a cada deglutição, apertarmos os lábios franzindo a pele, serão 2.000 vezes repetindo essas marcas e rugas todos os dias”. E é aí que entra a fonoaudiologia estética! De acordo com a profissional, os exercícios ajudam na tonificação da musculatura facial, combatendo a flacidez, melhorando a simetria, aumentando a consciência dos movimentos e reduzindo as tensões que provocam as rugas.

Técnicas são indicadas para todas

Além de todos os benefícios proporcionados pela fonoaudiologia estética, a vantagem é que todo mundo pode fazer, principalmente na fase adulta, que é quando as rugas e linhas de expressão começam a se manifestar. “Todos podem fazer, porque é baseada na funcionalidade do rosto e pescoço, usando recursos não invasivos para trazer serenidade para nossas expressões”, conta Laís. E mais: se você já passou por algum procedimento estético, você também pode se beneficiar, mas é importante informar sempre o que foi feito e em que regiões, antes de submeter aos exercícios.

Resultados já na primeira semana

Outra vantagem que vale destacar sobre a fonoaudiologia estética é que os resultados costumam aparecer rapidamente, desde que os exercícios estejam sendo feitos corretamente, de acordo com o seu caso. “Pela minha prática clínica, observo as primeiras modificações de hábitos e aparência a partir da primeira semana de exercícios. Isso porque, além de estimular a musculatura, muitas orientações já atuam na organização da face, mantendo uma postura com mais sustentação de bochechas, menos tensões e, como consequência, menos marcas de expressão”.

Exercícios para fazer em casa

Para iniciar o tratamento, é importante procurar um profissional capacitado para identificar suas características faciais e definir o planejamento. No entanto, é possível reproduzir exercícios simples em casa e já experimentar algumas técnicas: uma para a testa e outra para os lábios:

1 – A primeira dica é para evitar as linhas horizontais da testa, que surgem quando elevamos muito as sobrancelhas. Nesse caso, mantenha o rosto virado para a frente, durante todo o exercício, e olhe para o teto. É importante movimentar apenas os olhos, abrindo bem as pálpebras e mantendo a cabeça parada, sem deixar as sobrancelhas levantarem. Volte com o olhar para frente e repita o movimento 10 vezes.

2 – Já para evitar marcas ao redor dos lábios e manter as bochechas mais firmes, Laís indica a “Deglutição do Mistério”. Para o exercício, você precisa engolir sem movimentar, apertar ou franzir os lábios, concentrando a força na língua e nas bochechas. O único movimento que pode ser notado é o da garganta. A prática pode ser todos os dias, durante as refeições.

