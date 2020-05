Política Fora da agenda, Bolsonaro visita presidente do Supremo em hospital do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 27 de Maio de 2020

O encontro não estava na agenda oficial de Bolsonaro Foto: Marcos Corrêa/PR O encontro não estava na agenda oficial de Bolsonaro. (Foto: Marcos Corrêa/PR) Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente da República Jair Bolsonaro visitou na manhã desta quarta-feira (27) o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, em um hospital de Brasília. O encontro não estava na agenda oficial de Bolsonaro.

Toffoli foi internado no último sábado (23) para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso. Durante a internação, o ministro apresentou sinais que sugeriram possível infecção pelo coronavírus.

Na segunda-feira (25), a assessoria de Toffoli informou que o exame do presidente do Supremo para Covid-19 deu negativo, mas que o ministro faria novos testes para descartar um “falso negativo”.

Nesta terça-feira (26), Bolsonaro também fez uma visita-relâmpago à sede da PGR (Procuradoria-Geral da República). O presidente acompanhava do Palácio do Planalto, virtualmente, a cerimônia de posse do procurador Carlos Vilhena como chefe da Procuradoria do Cidadão.

Lá, Bolsonaro encontrou também o procurador-geral da República, Augusto Aras, responsável por decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça no inquérito que investiga a denúncia de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.

