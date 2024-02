Grêmio Fora de casa, Grêmio enfrenta o Avenida pela quinta rodada do Gauchão

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O Avenida vem de derrota, enquanto o Grêmio engatou três vitórias seguidas Foto: Rede Pampa O Avenida vem de derrota, enquanto o Grêmio engatou três vitórias seguidas. (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Avenida se enfrentam neste sábado (03) em Santa Cruz do Sul, às 19h, no estádio dos Eucaliptos.

A equipe do Avenida enfrentou uma derrota por 1 a 0 na última partida disputada fora de casa contra o São Luiz. Atualmente, com quatro pontos, o clube ocupa a 10ª posição na tabela de classificação. Vale destacar que a equipe se encontra fora da zona de rebaixamento, graças ao seu saldo de gols.

Por outro lado, o Tricolor conquistou três vitórias consecutivas, alcançando a liderança do Gauchão ao derrotar o Juventude por 1 a 0 na Arena. Com o contratempo do rival Inter, a equipe encontra-se isolada no primeiro lugar da tabela, acumulando nove pontos.

Escalação do Grêmio

Caíque; João Pedro, Bruno Uvini, Rodrigo Ely e Reinaldo (Cuiabano); Dodi, Villasanti e Cristaldo; Galdino, Nathan Fernandes e JP Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

Escalação do Avenida

Ruan; Celsinho, Rafael Goiano (Fred), Dadalt e César Nunes; Jonatha, Chicão e Bruno Camilo; Maikon Aquino, Carlos Henrique e Felipe Cruz. Técnico: Márcio Nunes.

Arbitragem

Árbitro : Erico Andrade de Carvalho

: Erico Andrade de Carvalho Assistente 1 : Rafael da Silva Alves

: Rafael da Silva Alves Assistente 2 : Maíra Mastella Moreira

: Maíra Mastella Moreira Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto

Acompanhe a transmissão da Rádio Grenal

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/fora-de-casa-gremio-enfrenta-o-avenida-pela-quinta-rodada-do-gauchao/

Fora de casa, Grêmio enfrenta o Avenida pela quinta rodada do Gauchão

2024-02-03