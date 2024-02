Mundo Irlanda do Norte tem líder nacionalista pela primeira vez na história

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A primeira-ministra Michelle O’Neill divide governo com líder unionista, mas com liderança de cadeiras na Assembleia Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma nacionalista irlandesa fez história neste sábado (03), ao se tornar a primeira-ministra da Irlanda do Norte, quando o governo voltou ao trabalho após um boicote de dois anos por parte dos sindicalistas.

A vice-presidente do partido nacionalista Sinn Fein, Michelle O’Neill, foi nomeada primeira-ministra do governo que, nos termos do acordo de paz da Sexta-Feira Santa de 1998, compartilha o poder entre as duas principais comunidades da Irlanda do Norte: os unionistas britânicos, que querem permanecer no Reino Unido, e os nacionalistas irlandeses, que querem se unir à Irlanda. A Irlanda do Norte foi estabelecida como uma parte unionista e de maioria protestante do Reino Unido em 1921, após a independência da República da Irlanda.

“Os dias de cidadania de segunda classe já se foram há muito tempo. O dia de hoje confirma que eles nunca mais voltarão”, disse O’Neill. “Como republicana irlandesa, prometo cooperação e esforço genuíno e honesto com os colegas que são britânicos, de tradição unionista, e que prezam a União. Esta é uma assembleia para todos – católicos, protestantes e dissidentes.”

Nenhum dos lados pode governar sem o acordo com o outro. Os negócios governamentais pararam completamente nos últimos dois anos depois que o Partido Unionista Democrático (DUP, na sigla em inglês) fez um boicote em protesto contra questões comerciais relacionadas ao Brexit.

O’Neill compartilhará o poder com a vice-primeira ministra Emma Little-Pengelly, do DUP. O’Neill, cujo partido conquistou mais assentos na Assembleia da Irlanda do Norte nas eleições de 2022, terá o título de maior prestígio. O ex-líder do DUP, Edwin Poots, foi eleito presidente da Câmara.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/irlanda-do-norte-tem-lider-nacionalista-pela-primeira-vez-na-historia/

Irlanda do Norte tem líder nacionalista pela primeira vez na história

2024-02-03