Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

A partida ocorre no Estádio Independência. Foto: Divulgação A partida ocorre no Estádio Independência. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grêmio enfrenta o Cruzeiro, neste sábado (22), às 21h, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio chega embalado após vencer o Santos na estreia por 1 a 0. A equipe de Renato Portaluppi tem um dos melhores aproveitamentos entre os clubes da Série A, com 85%, e apenas uma derrota em 20 jogos. Apesar de ter muitos desfalques, 11 no total, o Tricolor quer manter a boa fase para almejar coisas grandes na competição.

Já o Cruzeiro completou dois meses sem vencer um jogo oficial. A última vitória foi no dia 23 de fevereiro, diante da Caldense, pelo Campeonato Mineiro. Desde então, incluindo os 15 dias sem jogos após a eliminação no Estadual, foram cinco partidas, sendo que as duas últimas foram derrotas para o Náutico, pela Copa do Brasil, e Corinthians, pelo Brasileirão.

Provável escalação do Grêmio

Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Bitello, Nathan, Cristaldo e Vina; Suárez.

Provável escalação do Cruzeiro

Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Richard e Ramiro; Mateus Vital, Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP);

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP);

Quarto árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

