Esporte Paris Saint-Germain segue com o sonho de contratar Zinedine Zidane

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Técnico francês está sem clube desde que deixou o Real Madrid, em 2021. (Foto: reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier não tem sua permanência garantida na próxima temporada. Após as eliminações precoces na Champions League e Copa da França, o comandante poderia ser demitido antes do fim de seu contrato e o clube tem Zinedine Zidane como um sonho para assumir a equipe, segundo o “L’Équipe”.

Enquanto o diretor de futebol Luís Campos teve carta branca para escolher o nome de Christophe Galtier na temporada passada, o padrão não será repetido mais uma vez. Nasser Al-Khelaifi faz um balanço com acionistas sobre mudanças que podem ser feitas, principalmente com relação à comissão técnica.

Por outro lado, Campos segue aumentando suas reuniões com jogadores e empresários pensando na montagem do elenco durante a próxima janela de transferências. O dirigente não está em busca de um novo treinador, mas está atento ao mercado e passa a impressão de que quer controlar as ações a serem tomadas.

A ambição de Al-Khelaifi é a chegada de Zidane, e o Paris Saint-Germain busca se cercar de meios para convencer o ex-treinador do Real Madrid a assumir a equipe francesa. Sem a concorrência da seleção, que renovou contrato com Didier Deschamps, os dirigentes do PSG enxergam a hipotética chegada do favorito como algo mais viável.

Embora a saída de Galtier não seja certa, o clube também monitora outros nomes, como Thiago Motta, José Mourinho e Marcelo Gallardo. Mas a equipe não irá “mudar por mudar”, como explica uma fonte ao jornal francês, embora o sentimento de insatisfação com a atual temporada seja latente.

Juventus

Sem clube desde que deixou o Real Madrid, em 2021, Zinedine Zidane decidiu que vai voltar a treinar uma equipe de futebol e já definiu que tem a Juventus como seu principal alvo. Ele recusou diversas propostas e interesses de clubes europeus nos últimos meses, inclusive do PSG. Segundo fontes, o ex-jogador procura um projeto de longa duração, e sua prioridade é o time italiano. Nem mesmo a possibilidade da equipe ficar de fora da próxima Champions League preocupa o técnico.

Ainda assim, o sonho de Zidane em retornar a Turim, onde atuou como jogador, será difícil no momento, já que Massimiliano Allegri tem contrato até 2025 e um salário anual de sete milhões de euros. A demissão do técnico italiano iria custar 20 milhões de euros à Juventus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/paris-saint-germain-segue-com-o-sonho-de-contratar-zinedine-zidane/

Paris Saint-Germain segue com o sonho de contratar Zinedine Zidane

2023-04-22