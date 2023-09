Esporte Fora de casa, Grêmio enfrenta o Fortaleza neste sábado pelo Campeonato Brasileiro

Trabalho na manhã dessa sexta (29) foi no CT do Ceará. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio está no Ceará desde quinta-feira para o confronto com o Fortaleza, que acontece neste sábado (30), às 16h, na Arena Castelão. O duelo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor está oito pontos atrás do líder Botafogo e entra em campo nesta tarde a fim de reduzir a distância ao título da competição.

Em busca de bons resultados, o técnico Renato Portaluppi comandou o último treinamento nessa sexta-feira, no CT do Ceará, distante 30 minutos do hotel onde a delegação gremista está concentrada. Foi um trabalho com portões fechados à imprensa e torcedores. Mas, segundo a assessoria do clube, o comandante gremista realizou uma movimentação tática e jogadas de bola parada, aprimorando alguns detalhes de posicionamento com a equipe que vai a campo.

Na lista de relacionados, o clube gaúcho não citou Luan, pois ficou em Porto Alegre. O meia-atacante sentiu desconforto muscular e foi preservado da viagem. Entretanto, o zagueiro Geromel e o volante Felipe Carballo reforçam a equipe para o jogo deste sábado. Além dos citados, quem também volta a ficar à disposição da comissão técnica é o zagueiro argentino Kannemann, que cumpriu suspensão diante do Palmeiras.

Outra posição que está aberta é a de lateral direito. Nos últimos jogos, Renato fez um revezamento entre João Pedro e Fábio.

Se une a lista de desfalques para o fim de semana, outros três atletas tricolores: Villasanti, que está suspenso; Rodrigo Ely e Cuiabano que estão com lesão muscular grau dois.

O Grêmio está em terceiro lugar na tabela de classificação com 43 pontos. Já o Fortaleza está na oitava colocação e 38 pontos.

