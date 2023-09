Política Na festa da posse como presidente do Supremo, Barroso faz dueto com Diogo Nogueira

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os dois cantaram juntos, um trecho da canção “Aquarela Brasileira”, de Martinho da Vila. Foto: Reprodução Os dois cantaram juntos, um trecho da canção “Aquarela Brasileira”, de Martinho da Vila. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite desta quinta-feira (28), o novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, participou de uma festa oferecida por uma entidade de juízes em alusão a sua posse. Durante o evento, o magistrado, que é conhecido em Brasília por dar canjas dos mais variados estilos musicais, fez um dueto com o sambista Diogo Nogueira.

Os dois cantaram juntos, um trecho da canção “Aquarela Brasileira”, de Martinho da Vila. Mais tarde, Barroso voltou ao palco para acompanhar a banda BSBeat, conhecida por tocar em casamentos e eventos corporativos. Ele cantou os versos de “Boate azul” e o clássico “Evidências” de Chitãozinho e Xororó.

Organizado pela Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), o evento reuniu em torno de 1,2 mil convidados em uma casa de festas em Brasília e contou com ingressos vendidos a R$ 500.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o evento reuniu advogados, membros do Ministério Público, políticos e jornalistas.

Além do sertanejo, Barroso também prestigiou o rock brasiliense ao acompanhar covers de músicas de Legião Urbana e de Cazuza, seu amigo de infância.

A festa, que reuniu outros cinco ministros da atual composição da Suprema Corte, foi um momento de descontração. Entre os políticos presentes estava Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara e filho do ex-ministro José Dirceu.

De acordo com o Estadão, o cardápio oferecido na festa incluía pratos sofisticados como filé mignon ao molho madeira, risoto de champignon, penne com camarões, entre outras iguarias. As sobremesas também não ficaram para trás, com opções como brownie, tiramisu e diversos tipos de mousse.

Nos bastidores, a sucessão da ministra Rosa Weber, que se aposenta na próxima semana, era o principal assunto entre juízes, advogados e jornalistas. No entanto, nenhum dos três candidatos (ministros Flávio Dino, Jorge Messias e Bruno Dantas) mais cotados compareceu ao evento.

A festa contou com um serviço de garçons que circulavam oferecendo uma variedade de bebidas, como espumante, vinho, uísque, cerveja e refrigerantes. No centro do salão, três barmen em uma “ilha” preparavam drinks especiais, como Love Spritz, Aperol, Mojito, Cosmopolitan, Moscow Mule, Gin Tônica Harmonizado e caipirinhas diferenciadas.

Também na quinta, mas horas mais cedo, o ministro Barroso tomou posse da presidência do Supremo. Ele vai suceder a ministra Rosa Weber, que vai se aposentar. Ela completa 75 anos nesta segunda-feira (2). O ministro Edson Fachin assumiu a vice-presidência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/na-festa-da-posse-como-presidente-do-supremo-barroso-faz-dueto-com-diogo-nogueira/

Na festa da posse como presidente do Supremo, Barroso faz dueto com Diogo Nogueira

2023-09-29