Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Mano Menezes (foto) escalou Alex Santana a frente de Villasanti Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mano Menezes escala Alex Santana a frente de Villasanti. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após uma semana marcada por críticas, mudanças internas e resultados adversos, Vasco e Grêmio voltam a campo neste sábado (19), às 17h30min, no Estádio de São Januário, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com campanhas irregulares e instabilidade nas competições, os dois clubes se encontram em um jogo-chave para definir os rumos da temporada.

O Grêmio, comandado por Mano Menezes, vem de duas derrotas duras: 4 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão, pelo Brasileirão, e 2 a 0 para o Alianza Lima, no Peru, pela Sul-Americana. As falhas defensivas e a queda no rendimento coletivo acenderam o alerta no Tricolor Gaúcho, que soma 16 pontos e ocupa atualmente a 12ª colocação, mas vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente.

O Vasco enfrenta situação semelhante: perdeu por 2 a 0 para o Botafogo, no Mané Garrincha, e foi goleado por 4 a 0 pelo Independiente del Valle, do Equador, também pela Sul-Americana. O clube carioca ocupa a 15ª posição, com 13 pontos, apenas um à frente do primeiro time no Z-4, o Vitória.

Apesar da distância numérica na classificação, a diferença entre os clubes é de apenas três pontos. Uma vitória simples do Vasco pode igualar a pontuação do Grêmio, tornando o jogo um verdadeiro duelo direto pela permanência na Série A.

Desfalques confirmados

Grêmio: o volante Cuéllar está fora após relatar desconforto muscular. Exames de imagem confirmaram lesão Grau I-A no músculo posterior da coxa direita.

Vasco: a lista tem três baixas importantes. Adson sofreu fratura na tíbia durante um treinamento e não deve jogar mais nesta temporada. O atacante GB, promessa da base, apresentou edema na coxa esquerda. Já Philippe Coutinho sofreu lesão na panturrilha esquerda, confirmada por exames, e segue como principal desfalque.

Escalações

Vasco – Técnico: Fernando Diniz (4-2-3-1)

Léo Jardim (GOL); Paulo Henrique (LD), João Vitor (ZAG), Lucas Freitas (ZAG), Lucas Piton (LE); Hugo Moura (VOL), Tchê Tchê (VOL); Rayan (PD), Nuno Moreira (MEI), David (PE); Vegetti (ATA)

Grêmio – Técnico: Mano Menezes (4-2-3-1)

Tiago Volpi (GOL); Gustavo Martins (LD), Wagner Leonardo (ZAG), Kannemann (ZAG), Marllon (LE); Alex Santana (VOL), Dodi (VOL); Cristian Olivera (PE), Edenilson (MEI), Alysson (PD); Braithwaite (ATA)

