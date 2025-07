Notícias Valdecir Tadeu dos Santos, presidente da CasaCor RS, morre aos 73 anos

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Valdecir era, há mais de três décadas, o grande responsável pela CasaCor RS. (Foto: Divulgação)

Diretor da CasaCor Rio Grande do Sul, Valdecir Tadeu dos Santos, faleceu nesse sábado (19), em Porto Alegre. Ele deixa a esposa Vera Capaverde, as filhas Vanisse e Karina Capaverde, além de netos. Aos 73 anos, ele faleceu vítima de uma parada cardíaca, deixando familiares, amigos e colegas profundamente abalados com a perda.

Uma das figuras mais influentes da arquitetura e do setor de cosméticos no Rio Grande do Sul, Santos construiu uma carreira sólida e respeitada. Foi CEO da L’Oréal Cosméticos antes de se tornar, há mais de três décadas, o grande responsável pela CasaCor RS, evento referência em design, arquitetura e paisagismo no sul do Brasil. A edição mais recente da mostra, encerrada há menos de uma semana, reuniu 30 mil visitantes e já confirmou retorno ao antigo aeroporto de Porto Alegre em 2026.

Além de sua trajetória profissional marcante, Santos era um homem profundamente ligado à família. Deixa a esposa, Vera Capaverde, as filhas Vanisse e Karina Capaverde e os netos. Em uma nota emocionada, Karina, que atuou como curadora da última edição da CasaCor RS, destacou o amor incondicional do pai e sua presença constante na vida dos netos: “Vou lembrar dele assim, totalmente dedicado à família, com um amor que é para sempre.”

A cerimônia de despedida ocorreu nesse sábado, das 14h às 18h, no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. O momento foi aberto ao público.

2025-07-19