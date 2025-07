Grêmio Grêmio empata com o Vasco pelo Brasileirão

Resultado não é satisfatório para nenhuma das equipes. (Foto: Alexandre Durão/Grêmio FBPA)

Grêmio e Vasco empataram em 1 a 1 nesse sábado (19) pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro— resultado que não é satisfatório para nenhuma das equipes. O Tricolor está na 12ª colocação, com 17 pontos. Já o time carioca chegou aos 14 pontos e está na 14ª colocação.

O jogo começou com o Vasco controlando a posse de bola, mas sem criar oportunidades claras, enquanto o Grêmio buscava lançamentos longos para vencer a linha defensiva cruz-maltina. Aos 10 minutos, o Tricolor teve grande chance em cobrança de escanteio, com Braithwaite cabeceando forte e parando em defesaça de Léo Jardim. Nove minutos depois, goleiro voltou a trabalhar, desta vez parando chute de Cristian Oliveira.

Aos poucos, o Vasco passou a avançar e chegou a balançar as redes aos 34′, com Hugo Moura, que aproveitou o rebote de cobrança de falta. Contudo, após revisão no VAR, o gol foi anulado por impedimento de Vegetti. Nos acréscimos, o atacante vascaíno quase abriu o placar ao acertar a trave em finalização diante de Tiago Volpi. João Victor ainda teve boa oportunidade no lance final do primeiro tempo, mas errou o cabeceio e mandou para fora.

A equipe carioca continuou melhor na segunda etapa. E deu resultado: aos 17 minutos, após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Lucas Freitas abrir o placar: 1 a 0. Mas, apesar de controlar a partida, o time sofreu o empate. O Grêmio chegou ao gol aos 34. Pavón cruzou pela direita e Gustavo Martins apareceu na segunda trave para cabecear e deixar tudo igual.

O gol de empate deixou o jogo aberto. O Grêmio se aproximou da virada dois minutos depois, com André Henrique saindo cara a cara com Léo Jardim, que saiu da área para abafar o chute, e acertando o travessão na tentativa de encobrir o goleiro. O Vasco respondeu logo no lance seguinte, quando Vegetti desviou de cabeça cruzamento de Paulo Henrique, parando em defesa de Volpi. A cena se repetiu aos 45′, com o arqueiro tricolor segurando outra tentativa do Pirata. Nos acréscimos, os donos da casa pressionaram pela vitória, mas o jogo terminou no empate por 1 a 1.

O próximo compromisso do Grêmio será pela CONMEBOL Sul-Americana, na quarta-feira (23), contra o Alianza Lima, na Arena. A equipe peruana chega com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Pelo Brasileirão, o Tricolor terá pela frente o Palmeiras, no sábado (26), às 21h.

