Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h, na Arena Pantanal. Foto: Reprodução As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h, na Arena Pantanal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Inter e Cuiabá entram em campo na noite desta quarta-feira (17) para a disputa do Campeonato Brasileiro. Com objetivos claros na competição, a vitória é fundamental para ambas as equipes. A partida é válida pela 33ª rodada, e será disputada na Arena Pantanal.

Depois uma boa vitória diante do Athletico-PR, no último sábado (13), o colorado chega embalado para a partida. Com duas vitórias nos últimos três jogos, os comandados de Diego Aguirre precisam vencer se quiserem continuar brigando por uma vaga no G-6 do Brasileirão. Caso triunfe, poderá subir até duas posições.

Prováveis escalações

Inter

Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Kaique Rocha (Mercado) e Paulo Victor; Rodrigo Dourado e Johnny; Edenilson (Caio Vidal), Palacios e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

Cuiabá

Walter; João Lucas, Paulão, Alan Empereur e Uendel; Yuri Lima e Pepê; Camilo, Rafael Gava e Clayson; Jenison. Técnico: Jorginho.

Arbitragem

Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer (trio paranaense). VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

