O presidente da FGF, Luciano Hocsman, esteve presente na Rádio Grenal na manhã desta quarta-feira (17) Foto: Divulgação / FGF Foto: Divulgação / FGF

Na manhã desta quarta-feira (17), o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman, visitou a Rádio Grenal e explicou aspectos que ocorrerão no Campeonato Gaúcho de 2022, além de uma atualização acerca da capacidade do público nos estádios do Rio Grande do Sul. Hocsman também esteve presente na Rede Pampa de Comunicações para conhecer a programação do aniversário de 10 anos da Apaixonada por Futebol.

CAMPEONATO GAÚCHO

Em 2022 ocorre no início da temporada o tradicional Campeonato Gaúcho. Em sua 102ª edição, a competição que abriga os melhores clubes do estado do Rio Grande do Sul contará com algumas mudanças, principalmente no que tange a verba disponibilizada aos clubes.

Hocsman afirmou estar em processo de negociação com os interessados em adquirir os direitos de transmissão do campeonato de 2022. Além disso, o presidente ressaltou a mudança na verba repassada aos clubes que disputarão a competição. “Nós já esperávamos uma retração. Algo em torno de 20% a 25% do que se recebia em anos anteriores”, explicou.

Apesar da mudança financeira estabelecida entre os clube e a federação, Luciano Hocsman destacou o desafio que será para os competidores receberem uma verba menor. A criatividade foi um ponto ressaltado pelo presidente: “Os clubes precisam ter criatividade, processos de gestão bem ajustados para que esse impacto seja o menor possível. Com criatividade e dedicação, conseguimos buscar isso de outra forma”.

Sobretudo, Hocsman também comentou acreditar que um dia a TV possa deixar de ser a principal fonte pagadora dos clubes. Em relação a não ter firmado um contrato ainda com alguma emissora para a transmissão do Campeonato Gaúcho no ano que vem, o presidente completou: “Estamos lutando, e talvez por isso não tenhamos feito a assinatura do contrato, para que a transição não seja abrupta. De forma gradual, com prazo maior”.

PÚBLICO NOS ESTÁDIOS

Outro assunto posto em pauta durante a participação de Luciano Hocsman no programa Futebol Alegria do Povo foi acerca do aumento da capacidade do público nos estádios do Rio Grande do Sul. Há cerca de 15 dias, a Federação Gaúcha de Futebol havia solicitado ao Governo do Estado a liberação de 60% do público nos estádios, porém, na ocasião, que se deu início no clássico Grenal 434, foi liberado 50%.

O pedido foi realizado em conjunto com os clubes gaúchos, onde encaminharam um cronograma com um aumento gradual, pensando já em chegar aos 100% de capacidade total no final da temporada 2021. Hocsman também ressaltou que entrou em contato com o secretário-chefe do Gabinete de Crise do Governo do Estado na última segunda-feira (15), questionando uma atualização sobre a situação.

Segundo a expectativa do presidente Luciano Hocsman, o Gabinete de Crise deve mudar o protocolo do Estado e um novo decreto deve ser posto em vigor na próxima sexta-feira prevendo um aumento do percentual. “Se vai chegar em 100%, não sei ainda. Tenho a expectativa de que possamos chegar em 80%, 90%”, completou.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

