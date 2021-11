Futebol Rádio Grenal 10 anos! Emissora da Rede Pampa divulga programação de aniversário

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

Presentes na imagem, o vice-presidente da Rede Pampa, Sérgio Pinto; a Gerente de Comunicação, Sabrina Freitas; o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman; a Diretora de Conteúdo, Marjana Vargas; e o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret. Foto: Divulgação / Rede Pampa Foto: Divulgação / Rede Pampa

A Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, completa 10 anos de atuação no dia 28 de maio de 2022. Mas o planejamento da grande comemoração planejada para marcar a data teve inicio nesta terça-feira, 17 de novembro.

O Presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, esteve na Rede Pampa para conhecer a programação de aniversário e foi recebido pelo Presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret; pelo Vice, Paulo Sérgio Pinto; pela Diretora de Conteúdo, Marjana Vargas e pela Gerente de Comunicação, Sabrina Freitas.

A comemoração dos 10 anos vai contar com um estúdio móvel da Rádio Grenal para transmissão de diferentes locais de Porto Alegre além de promoções diárias para os ouvintes e dezenas de surpresas que serão desvendadas em breve!

Na oportunidade, Luciano Hocsman comentou sobre a programação especial da Rádio Grenal para o aniversário de 10 anos, além da importância da emissora para futebol gaúcho:

“Mais um momento de muita honra para mim, muita alegria ter passado esta manhã com a direção da Rádio Grenal para já iniciar os processos e os projetos da comemoração dos seus 10 anos. Uma rádio que está sempre apoiando o futebol gaúcho como um todo, dando a visibilidade que os clubes precisam. Vamos estar juntos nesta caminhada para fazer o ano de 2022 muito especial em comemoração aos 10 anos desta rádio”.

O presidente da Federação Gaúcha de Futebol, além de felicitar o marco de uma década da Rádio Grenal, exaltou o feito da Apaixonada por Futebol: “Que sejam os primeiros 10 anos de muitos”.

Presente na visita de Luciano Hocsman, o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, ressaltou a felicidade de participar das comemorações de 10 anos da Rádio Grenal e agradeceu a audiência qualificada da emissora:

“Isso para nós é motivo de muito orgulho porque muitas conquistas foram realizadas ao longo destes 10 anos. Não só índices de audiência, grandes parceiros que levaram sua marca a centenas de milhares de ouvintes e pessoas no nosso Rio Grande do Sul, mas acima de tudo, fizemos a apresentação desta programação dos nossos 10 anos que é baseada em oito grandes pilares. Nós faremos uma série de ações justamente para que o nosso ouvinte, o consumidor do conteúdo da Rádio Grenal, seja o principal beneficiado dessas comemorações. Muitas surpresas boas vem por aí e, com certeza, muito em breve estaremos divulgando uma a uma na nossa programação da Rádio Grenal. Muito obrigado a todos aqueles que prestigiam a nossa Rádio Grenal ao longo destes 10 anos. Tenham certeza que vamos honrar muito este compromisso, esta confiança de cada um dos nossos ouvintes.”

Há quase 10 anos atrás, no dia 28 de maio de 2012, era consolidada uma nova emissora que na época chegava para reformular a forma de se falar sobre futebol. O presidente da Rede Pampa, Alexandre Gradet, comentou sobre a consolidação da Rádio Grenal durante esta década:

“Não tinha como se imaginar esses belos resultados que hoje a gente colhe. A Rádio Grenal é uma emissora de rádio que nasceu digital, interativa, com uma grande equipe e com um diferencial de ser 24h por dia, ao vivo, focada no futebol. Tudo isso a gente colhe hoje com o prestígio dos nossos ouvintes e dos nossos parceiros comerciais, mas acima de tudo esta grande audiência que a gente conquistou é o resultado desse trabalho todo. Nos sentimos efetivamente realizados pois sabemos que não foi em vão. Muito pelo contrário, foi no rumo certo, atendendo um nicho de mercado que até então não existia e hoje nós somos a única emissora que trata de futebol nas 24h do dia, ao vivo, no mundo. Isso nos dá muito orgulho.”

Gadret também destacou a importância da união da Rádio Grenal com a Federação Gaúcha de Futebol, que juntos amplificam e fazem o futebol gaúcho crescer ainda mais:

“Como nós vivemos e respiramos por futebol, a Rádio Grenal é apaixonada por futebol. Nós precisamos de apoio da federação para muito das ações que estamos propondo para esta comemoração de 10 anos, e por isso, a união e apresentação desta nossa atividade em conjunto. Ficamos felizes e muito bem acolhidos pelo presidente da FGF, e temos certeza que esta comemoração será a altura daquilo que os ouvintes esperam desta grande emissora.”

SOBRE A RÁDIO GRENAL

Em 28 de maio de 2012, estreava uma proposta inédita no rádio Mundial.

A Rádio Grenal começava a transmitir uma programação inteiramente ao vivo, durante 24 horas do dia, com todas as informações sobre os dois times de futebol sediados em Porto Alegre e ambos campeões do Mundo: Grêmio e Internacional.

Não só no tema, o pioneirismo da Rádio Grenal se deu em diversas áreas:

na interatividade ininterrupta com os ouvintes;

no intenso uso das redes sociais com conteúdos inéditos;

na transmissão pelas redes sociais da atuação das equipes nos programas do estúdio e direto dos estádios nas jornadas esportivas;

na criação de APP exclusivo;

comunicadores identificados com Grêmio e Internacional, entre outras inovações.

Ao completar 10 anos, em 28 de maio de 2022, a Rádio Grenal se encontrará consolidada, posicionada entre as mais ouvidas, vistas e seguidas, tendo conquistado premiações de destaque e contando com uma equipe mesclada por nomes consagrados da crônica esportiva e jovens talentos.

