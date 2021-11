Inter Inter perde por 1 a 0 para o Cuiabá e desperdiça a chance de ingressar no G-6 do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 17 de novembro de 2021

O Inter utilizou o uniforme preto em homenagem ao mês da Consciência Negra. Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional Colorado vestiu o uniforme preto inédito, em homenagem ao mês da Consciência Negra. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Sport Club Internacional

Jogando fora de casa na noite desta quarta-feira (17), o Inter perdeu de 1 a 0 para o Cuiabá-MT, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar manteve o Colorado em sétimo lugar na tabela (47 pontos), desperdiçando a chance de ingressar no G-6 (zona de classificação para a Copa Libertadores), já que o Fortaleza-CE – sexto colocado (49 pontos) – também tropeçou.

O próximo compromisso do time gaúcho no torneio está marcado para as 21h30min do próximo sábado (20), no estádio Beira-Rio. Na sequência, terá como adversários o Fluminense no Rio de Janeiro, Santos e Atlético-GO em Porto Alegre. Na última rodada, enfrentará o Bragantino no interior paulista.

Resumo da partida

Vestindo um modelo inédito de uniforme com camisa na cor preta (em homenagem ao mês da Consciência Negra), o Inter disputou com o Cuiabá um primeiro tempo de poucas emoções, as quais, em sua maior parte, foram oferecidas pelo time da casa.

Jorginho apostou nas combinações de Max e Clayson para incomodar a zaga colorada, que conseguiu proteger com relativo sucesso a entrada da área, mas sofreu com arremates de longa distância. Diante desses, contudo, Lomba demonstrou inabalável segurança para manter o placar zerado.

O confronto precisou ser paralisado com 19 minutos de bola rolando, pois vários refletores da Arena Pantanal se apagaram. A partida foi retomada quase dez minutos depois, acarretando igual tempo de acréscimo nos descontos.

Na etapa complementar, o Colorado retornou do vestiário com a entrada de Edenilson que, após participar de duelo da Seleção Brasileira com a Argentina, disputado no país vizinho na noite anterior, integrou-se à delegação colorada somente nesta quarta-feira.

Uma vez em campo na Arena Pantanal, o camisa 8 ignorou possíveis desgastes pela maratona de voos e até ajudou o Inter a construir maior volume ofensivo. Mas não bastou para superar a equipe anfitriã.

À medida que o duelo apresentava maior posse colorada, o Cuiabá reduziu suas ofensivas às escapadas pelos lados (especialmente pela esquerda). De uma dessas, Felipe Marques cruzou bola cortada pelo braço de Johnny. Flagrada pela arbitragem, a penalidade foi convertida por Elton aos 23 minutos da etapa complementar.

Ficha técnica

– Inter: Marcelo Lomba; Saravia (Heitor), Mercado, Méndez e Paulo Victor (Thauan Lara); Rodrigo Dourado, Johnny (Cadorini), Patrick, Palacios (Juan Cuesta) e Caio Vidal (Edenilson); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

– Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Paulão e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava (Yuri); Max (Felipe Marques), Clayson (Anderson Conceição) e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.

– Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer (trio paranaense). VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO).

