Atacante do Inter é convocado pela Seleção Colombiana para amistosos antes da Copa América

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

Caso seja confirmado na lista final da Colômbia, Borré ficará fora do Inter por quase dois meses. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

O atacante colorado Rafael Santos Borré faz parte da lista de 28 convocados pela Federação Colombiana de Futebol para dois amistosos na próxima data Fifa. O grupo deve se reunir em Barranquilla, na Colômbia, entre os dias 27 de maio e 5 de junho. Em seguida, os atletas convocados viajam aos Estados Unidos para enfrentar as seleções do país e da Bolívia nos dias 8 e 15 de junho, respectivamente. Ambas as partidas servem de preparação para a Copa América.

Outros cinco times brasileiros também tiveram jogadores convocados pela seleção colombiana. São eles: Richard Rios (Palmeiras), Santiago Arias (Bahia), Sebastián Gómez (Coritiba), James Rodríguez (São Paulo) e Jhon Arias (Fluminense).

Na lista de 28 nomes, dois ficarão de fora da competição de Seleções, já que o limite é de 26 inscritos. Caso seja confirmado na lista final do técnico Néstor Lorenzo, o atacante colorado não estará à disposição de Eduardo Coudet por quase dois meses, afinal, a Copa América termina em 20 de julho.

A Colômbia faz sua estreia na Copa América em 24 de junho, às 19h (horário de Brasília), contra o Paraguai, na cidade de Houston, Estados Unidos. A Seleção Colombiana faz parte do Grupo D, junto com Brasil, Costa Rica e Paraguai. Os colombianos irão enfrentar a Seleção Brasileira no dia 2 de julho, no Levi’s Stadium, em Santa Clara.

