Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

A preparação da equipe colorada para a partida foi finalizada na manhã dessa sexta-feira (8). (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter encara neste sábado (9) o Red Bull Bragantino. A partida começa às 18h30min no Estádio Cícero de Souza Marques.

A preparação da equipe colorada para a partida foi finalizada na manhã dessa sexta-feira (8). No CT Parque Gigante, os jogadores fizeram atividades técnicas e táticas, ajustando os últimos detalhes junto da comissão.

Entre os desfalques, estão Gabriel Mercado, com uma lesão na panturrilha direita, Carbonero, com um problema na coxa esquerda, e Richard, que sofreu uma concussão contra o Fluminense, na última quarta-feira.

Além deles, Vitão também é uma baixa para o time de Roger. O zagueiro irá cumprir a segunda partida de suspensão devido a declarações que contestavam decisões do árbitro em partida contra o Corinthians, no dia 3 de maio.

O Colorado está na 13ª colocação da tabela do Brasileirão, com 21 pontos.

Confira abaixo os jogadores do Inter relacionados para a partida em São Paulo:

– Goleiros: Anthoni e Rochet;

– Laterais: Aguirre, Alan Benítez e Bernabei;

– Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho, Pedro Kauã e Victor Gabriel;

– Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Luis Otávio, Ronaldo e Thiago Maia;

– Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado e Tabata;

– Atacantes: Borré, Raykkonen, Ricardo Mathias, Valencia, Vitinho e Wesley.

Copa do Brasil Feminina

Em outra frente, a equipe feminina do Inter garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil da categoria, com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o 3B da Amazônia, em jogo único realizado na última quarta-feira (6).

Agora, o time feminino aguarda o sorteio dos confrontos das oitavas de final, que será realizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na próxima terça-feira (12), às 10h, na sede da entidade no Rio de Janeiro. Os jogos das oitavas estão marcados para o dia 17 de setembro, com as quartas em 24 de setembro, as semifinais em 5 de novembro e a grande final em jogo único no dia 19 de novembro.

