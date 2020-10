Inter Fora de casa, Inter estreia na Copa do Brasil contra o Atlético-GO; Coudet deve preservar algumas peças

O Inter inicia a caminhada na Copa do Brasil 2020 nesta noite, no Estádio Olímpico, em Goiânia Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O Inter inicia sua caminhada na Copa do Brasil 2020 nesta noite, no Estádio Olímpico, em Goiânia. A equipe de Eduardo Coudet encara o Atlético-GO, no jogo de ida das oitavas de final da competição. No embalo da partida contra o Flamengo, o técnico buscará iniciar a competição de mata-mata jogando em alto nível, como fez contra o gigante carioca no domingo (25) e que garantiu a liderança do Brasileiro. No entanto, além das baixas, tudo indica que Coudet poupe alguns jogadores pelo desgaste e pensando na última rodada do primeiro turno do Brasileirão.

Além de Boschilia, fora por uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, Uendel foi diagnosticado com uma fascite plantar e deve ser poupado. Além do lateral, Rodrigo Moledo também deve ficar de fora por conta da carga de jogos que vem disputando. Desta forma, a zaga deve ser composta por Cuesta, que volta ao time após cumprir suspensão contra o Flamengo, e Zé Gabriel. Outro nome que também pode ser poupado é Heitor. O lateral direito fez boas atuações nas últimas partidas e se tornou peça-chave na equipe de Coudet. Caso isso aconteça, Rodinei ganha a oportunidade de ser titular.

A partida contra o clube goiano também pode ser oportunidade para jogadores como Nonato, Johnny e D’Alessandro, visando poupar outros titulares como Patrick e Rodrigo Lindoso. No ataque, Coudet deve manter a dupla Thiago Galhardo e Abel Hernández.

O provável Inter tem: Marcelo Lomba, Heitor ou Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson e Patrick; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

O primeiro jogo das oitavas de final será nesta quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico, em Goiânia. A volta será na próxima terça-feira (3), em Porto Alegre.

