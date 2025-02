Inter Fora de casa, Inter joga nesta quarta-feira contra o São Luiz pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

A preparação colorada para o duelo foi encerrada nessa terça com atividades táticas e de bola parada no gramado do CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de empatar em 1 a 1 no Grenal do último fim de semana, o time do Inter está pronto para encarar mais um duelo no Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira (12), às 22h, o Colorado enfrenta o São Luiz de Ijuí, no estádio 19 de Outubro, pela sétima rodada do torneio estadual.

Na manhã dessa terça-feira (11), a comissão técnica de Roger Machado comandou o último treino da equipe antes de viajar ao interior gaúcho. A preparação foi encerrada com atividades táticas e de bola parada no gramado do CT Parque Gigante.

Para a partida contra o São Luiz, o treinador colorado não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já Gustavo Prado e Ricardo Mathias seguem com a Seleção sub-20 na disputa do Sul-Americano.

A delegação do Inter viajou na tarde dessa terça para Ijuí. Depois do empate no Grenal 444, a equipe de Roger Machado chegou a 14 pontos na tabela do Gauchão.

Em outra frente, a Alfa, uma das 15 casas de apostas com licença definitiva no Brasil, acaba de fechar um acordo de patrocínio master para o Inter. O contrato é válido por três anos, com possibilidade de renovação. A estreia da camisa com o novo patrocínio está prevista para o jogo desta quarta-feira, contra o São Luiz.

De acordo com Alessandro Barcellos, presidente do Inter, “o embarque da Alfa na nossa jornada de crescimento é um sinal claro de que o planejamento realizado foi percebido pelo mercado. Estamos colocando o Internacional na vanguarda do setor, combinando análise de dados, criatividade e alto poder de execução. Este é o início de um esforço ainda maior do clube para aumentar nossas receitas e com isso sermos cada vez mais competitivos. A Alfa está conectada com estes objetivos”.

Arthur Silva, Sócio e CEO da Alfa, destacou a importância da parceria: “É uma honra para a Alfa firmar essa parceria com Internacional. Sabemos da responsabilidade que isso representa e estamos comprometidos em contribuir para o sucesso do Clube. Além disso, reforçamos nosso compromisso com o jogo responsável, um pilar fundamental da nossa atuação”.

João Paulo Marques, Sócio e CMO da Alfa, complementou: “Essa parceria é um marco para a Alfa e para o futebol brasileiro. Acreditamos no potencial do esporte como ferramenta de transformação e união. Estamos entrando nesse mercado com a missão de apoiar o desenvolvimento do futebol, sempre com ética e transparência. O Inter é um clube que representa muito para o futebol nacional, e temos orgulho de fazer parte dessa história”.

