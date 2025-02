Brasil Onda de calor: sensação térmica pode chegar a 70ºC nos próximos dias em todo o País

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Quanto maior a umidade do ar e a temperatura, mais quente a sensação térmica. Foto: PMPA/Divulgação Quanto maior a umidade do ar e a temperatura, mais quente a sensação térmica. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma nova onda de calor prevista para ocorrer entre esta quarta-feira (12) e 21 de fevereiro deve afetar principalmente as regiões Sudeste e o Sul, mas também o Centro-Oeste e Nordeste brasileiro.

As altas temperaturas podem produzir sensações térmicas que atinjam até 70 °C durante esse período. A projeção está baseada em uma tabela utilizada pelo Núcleo de Climatologia Aplicada da Universidade de São Paulo (USP).

A intensa onda de calor que atinge essas regiões revela temperaturas que, no cenário atual, ultrapassam aquelas registradas pelos termômetros. Em 2024, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro chegou a registrar sensação térmica de 62,3 °C no dia 17 de março.

Para informar a sensação térmica, é preciso considerar a temperatura em graus celsius e a umidade relativa do ar. Com base na junção dessas informações obtemos a sensação térmica.

Em uma cidade onde os termômetros batem 38 °C e a umidade do ar é de 60%, por exemplo, a sensação térmica sentida pode ser de 55 °C. Outra cidade, com previsão de 41 °C e umidade de 40%, a sensação pode ser de 53 °C.

Ou seja, a sensação térmica não está ligada somente a temperatura em graus celsius, mas a junção com a umidade do ar no local no mesmo horário. Quanto maior a umidade do ar e a temperatura, mais quente a sensação térmica.

Em Porto Alegre, a Climatempo indicou que a máxima, nesta terça-feira (11), alcançou 39 °C, com picos de umidade do ar chegando a 95%. A capital gaúcha pode registrar sensação térmica de 70 °C. Na segunda (10), uma das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 37,9°C em Porto Alegre, superando capitais usualmente mais quentes como Rio de Janeiro (35,5°C) e João Pessoa (32,8°C). Nas ruas, termômetros digitais, menos precisos, chegaram a marcar 41°C.

Em São Paulo, a expectativa de recordes de calor na quarta (12) e quinta-feira (13), com previsão para máximas entre 34 °C e 35 °C, indicam a possibilidade de sensação térmica acima dos 50 °C. Isso ocorre porque, com a expectativa de que a umidade do ar esteja em 85% em algum período desses dias, a sensação térmica pode chegar a 56 °C.

No Rio de Janeiro, a expectativa também é de altas temperaturas na quarta e quinta-feira, podendo chegar a 39 °C. Para essa quarta-feira (12), a expectativa de umidade do ar pode chegar a 88%. Em caso de combinação entre os fatores, a população carioca pode encarar sensação térmica de 66 °C.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/onda-de-calor-sensacao-termica-pode-chegar-a-70oc-nos-proximos-dias-em-todo-o-pais/

Onda de calor: sensação térmica pode chegar a 70ºC nos próximos dias em todo o País

2025-02-11