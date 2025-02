Política Pesquisa: 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja; 32%, positiva

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O índice da imagem negativa de Janja cresceu 18 pontos percentuais se comparado ao levantamento anterior. Foto: Claudio Kbene/PR O índice da imagem negativa de Janja cresceu 18 pontos percentuais se comparado ao levantamento anterior. (Foto: Claudio Kbene/PR) Foto: Claudio Kbene/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, tem uma imagem negativa para 58% dos brasileiros, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (11). Outros 32% têm imagem positiva da primeira-dama, enquanto 10% não souberam responder.

O índice da imagem negativa de Janja cresceu 18 pontos percentuais se comparado ao levantamento anterior, de outubro de 2024. Na ocasião, a percepção de Janja era mais positiva para a população brasileira (48%) do que negativa (40%).

O instituto ouviu 3.125 pessoas entre os dias 27 e 31 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi realizada por meio de recrutamento digital aleatório, em que os entrevistados são recrutados organicamente durante a navegação na internet em territórios geolocalizados.

Além de Janja, o levantamento também divulgou dados sobre a imagem das principais autoridades brasileiras, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Ao todo, 44% dos brasileiros aprovam e 48% reprovam Tarcísio. No caso de Lula, o índice positivo é de 42% e o negativo é de 51%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

A pesquisa AtlasIntel foi feita em parceria com a Bloomberg e ouviu 3.125 brasileiros, por meio de um recrutamento digital aleatório, entre os dias 27 e 31 de janeiro. O índice de confiabilidade é de 95%.

Na pesquisa anterior da AtlasIntel, realizada em dezembro do ano passado, a imagem de Lula era aprovada por 51% e reprovada por 46%. Nos dois meses que antecederam a divulgação da nova pesquisa, o governo sofreu crises relacionadas à comunicação do governo, sobretudo a envolvendo a fiscalização do Pix pela Receita.

No mesmo levantamento de dezembro, Tarcísio tinha 50% de avaliação negativa e 46% positiva. Tanto a aprovação quanto a desaprovação recuaram dois pontos porcentuais, enquanto os que não sabem opinar sobre o governador paulista saltaram de 4% para 9%.

Após Tarcísio e Lula, os políticos que contam com os maiores saldos de aprovação da imagem são o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (42%), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (42%), o vice-presidente Geraldo Alckmin (41%) e a ministra do Planejamento, Simone Tebet (41%).

Segundo a AtlasIntel, a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é 38%, reprovada por outros 57%. Outros 5% não souberam opinar.

Bolsonaro não tem uma rejeição maior apenas do que o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (77%), o ex-ministro da Integração Regional Ciro Gomes (66%), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (61%) e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja (58%). O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG), registraram os mesmos 57% de imagem negativa do ex-presidente.

Além do desempenho no saldo de imagem política, Tarcísio se sai melhor do que Bolsonaro em um eventual segundo turno contra Lula nas eleições de 2026. No cenário com o chefe do Executivo paulista, o petista teria 45,7% dos votos contra 44,7% do governador. Outros 9,6% dos entrevistados declararam voto em branco ou nulo, ou não souberam responder.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/pesquisa-58-dos-brasileiros-tem-imagem-negativa-de-janja-32-positiva/

Pesquisa: 58% dos brasileiros têm imagem negativa de Janja; 32%, positiva

2025-02-11