Cinema “Ainda Estou Aqui” e Fernanda Torres ganham prêmios no Gold Derby Film Awards

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

O filme brasileiro foi eleito o favorito de mais de 10,6 mil usuários. Foto: Divulgação O filme brasileiro foi eleito o favorito de mais de 10,6 mil usuários. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

“Ainda Estou Aqui” venceu quatro categorias no Gold Derby Film Awards, premiação do site norte-americano. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (11), nas redes sociais do veículo. O filme brasileiro foi eleito o favorito de mais de 10,6 mil usuários.

O longa foi premiado nas categorias de Melhor Filme, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme Internacional. O quarto prêmio contemplou Fernanda Torres, que levou o troféu de Melhor Atriz.

O Gold Derby ainda afirmou que o filme de Walter Salles “derrotou um grupo eclético de rivais em Melhor Filme”, como Emília Pérez, Wicked e Anora.

“Obrigada por me escolherem entre grandes atuações femininas neste ano e esse pequeno filme tocou muito as pessoas. Eu quero dedicar esse prêmio a essa mulher incrível, Eunice Paiva, que eu tive a chance de interpretar”, disse Fernanda Torres em seu discurso de agradecimento.

Essa é a segunda vez que um filme de língua não inglesa ganha as principais categorias da premiação. Em 2020, Parasita se consagrou como Melhor Filme no Gold Derby Film Awards.

O Gold Derby é considerado um dos sites mais especializados nas premiações de cinema norte-americano, e é conhecido por monitorar as chances dos indicados a grandes prêmios, como é o caso do Oscar.

Na última semana, o longa venceu o prêmio Goya de Melhor Filme íbero-americano. Essa é a principal premiação do cinema espanhol. “Ainda Estou Aqui” disputava o troféu com o uruguaio “Agarrame fuerte”, o argentino “El jockey”, o chileno “No lugar da outra” e o costa-riquenho “Memorias de un cuerpo que arde”.

Em janeiro, Fernanda ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de drama. No Oscar, o longa está concorrendo a três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

“Ainda Estou Aqui” trata-se da adaptação do livro homônimo escrito por Marcelo Rubens Paiva, conhecido pelo livro “Feliz Ano Velho” — um grande sucesso de vendas nos anos 1980. A história se passa na década de 1970, no período mais intenso da ditadura militar no Brasil, e acompanha a trajetória da família Paiva, composta por Rubens (interpretado por Selton Mello), Eunice (vivida por Fernanda Torres) e seus filhos.

A vida da família se transforma completamente quando, em um dia fatídico, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e some sem deixar rastros. Eunice, que dedicará décadas em busca de respostas sobre o paradeiro do marido, precisa se reconstruir e traçar um novo caminho para si e para seus filhos. Saiba mais sobre a história.

O elenco também conta com Valentina Herszage (“Elas por Elas”), Maeve Jinkings (“Pedágio”), Antonio Saboia (“Deserto Particular”), Olívia Torres (“Continente”), Humberto Carrão (“Aquarius”), Dan Stulbach (“Mulheres Apaixonadas”), Charles Fricks (“Terra e Paixão”), Caio Horowicz (“Boca a Boca”), Daniel Dantas (“Pega Pega) e mais.

