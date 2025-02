Grêmio Grêmio anuncia a contratação do volante Camilo Reijers

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2025

Camilo deixou o Akhmat Groznya, da Rússia, por conta da guerra contra a Ucrânia e as complicações em Grozny. Foto: Divulgação/Grozny Camilo deixou o Akhmat Groznya, da Rússia, por conta da guerra contra a Ucrânia e as complicações em Grozny. (Foto: Divulgação/Grozny) Foto: Divulgação/Grozny

O Grêmio anunciou oficialmente a contratação do meio-campista Camilo Reijers. O atleta assinou contrato até o final de 2027. O volante de 25 anos está em Porto Alegre desde o fim de janeiro. Ele deixou o Akhmat Groznya, da Rússia, por conta da guerra contra a Ucrânia e as complicações em Grozny.

O jogador chega ao time de Gustavo Quinteros para ser um reforço para o meio-campo, ao lado de Villasanti, Cuellar, Pepê, Dodi e Ronald.

Camilo começou a carreira profissional na Ponte Preta, em 2017, e atuou pela equipe de Campinas/SP por três temporadas. Em 2020 foi adquirido pelo Lyon, da França. Após um ano no time francês, retornou ao Brasil e foi emprestado ao Cuiabá, onde conquistou dois títulos consecutivos do campeonato mato-grossense.

Em 2023 voltou à Europa para defender a camisa do Molenbeek, da Bélgica. Pela equipe belga contribuiu na campanha do acesso para a elite do futebol nacional. Em agosto do mesmo ano foi vendido ao Akhmat Grozny, da Rússia. Na atual temporada, segundo o site Sofascore, o jogador foi o líder em desarmes do Campeonato Russo.

