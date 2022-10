Inter Fora de casa, o Inter enfrenta neste domingo o Coritiba pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de outubro de 2022

A preparação para a partida chegou ao fim na manhã deste sábado (22), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O elenco do Inter está pronto para entrar em campo em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (23), às 18h, o Colorado enfrenta o Coritiba, no estádio Couto Pereira. Vice-líder da competição, a equipe busca mais três pontos para se aproximar do topo da tabela e garantir a classificação para a Libertadores.

A preparação para a partida chegou ao fim na manhã deste sábado (22), no CT Parque Gigante. Os trabalhos foram fechados para a imprensa. O treinador Mano Menezes comandou atividades táticas, ajustando detalhes do time que entrará em campo na capital paranaense, além de exercícios de bola parada. No final, o elenco realizou um rachão.

Para o confronto contra o Coritiba, a equipe terá as ausências de Gabriel Mercado, Gabriel e Mauricio, lesionados. Além deles, Liziero e Taison receberam o terceiro cartão amarelo e também ficam de fora. Em relação ao último jogo, Pedro Henrique volta após cumprir suspensão.

Após o treinador Mano Menezes ser suspenso pelo terceiro cartão amarelo no último domingo (16), o time será comandado pelo auxiliar Sidnei Lobo neste domingo. O técnico colorado já soma 7 cartões (6 amarelos e 1 vermelho), desde que chegou no comando técnico da equipe, ficando de fora em duas rodadas por conta de estar suspenso. Esta será a terceira partida que o treinador fica de fora por estar com suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com 60 pontos conquistados, o Colorado está na segunda posição na classificação, com onze jogos de invencibilidade no Brasileirão. Independente do resultado, o clube gaúcho não pode ser ultrapassado pelo Flamengo, terceiro colocado da tabela. A delegação desembarcou no Paraná no início da noite deste sábado.

