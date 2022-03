Colunistas Forças Armadas seguem apoiando as vítimas de Petrópolis

Por Flavio Pereira | 1 de março de 2022

Presidente Bolsonaro em inspeção aos trabalhos de socorro às vítimas dos temporais. (Foto: Presidência da Republica)

A mídia tradicional e a esquerda esqueceram a pandemia e a tragédia em Petrópolis (RJ). Mas as Forças Armadas continuam lá. O presidente Jair Bolsonaro informa:

“Foram empregados, até o momento, 1.100 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira, devido à prontidão e à capacidade logística que possuem, desde o primeiro momento da tragédia. Em 8 dias de ações conjuntas com os demais órgãos federais e locais, as Forças Armadas, sob coordenação do Ministério da Defesa, realizaram cerca de mil atendimentos médicos em hospital de campanha, desobstruíram 30 vias públicas da região e transportaram 188 toneladas de donativos”.

Começa a “janela partidária”, uma vergonha para o processo eleitoral

A eleição proporcional – deputado federal, estadual e vereador – soma os votos de todos os candidatos, desde o menos votado, para definir o quociente eleitoral e o numero de cadeiras de cada partido nas casas legislativas. Logo, ninguém é dono do mandato. Porém, uma burla devidamente aprovada pelo Congresso Nacional permite a partir desta quinta-feira, dia 3, a chamada “janela partidária”, um prazo de 30 dias para que parlamentares – eleitos em votação proporcional – possam mudar de partido sem perder o mandato. Esse período acontece seis meses antes do pleito. A troca de partidos só será permitida para deputados federais e estaduais, sem risco de perda de mandato porque em 2018 o TSE regulamentou o tema e decidiu que só pode usufruir da janela partidária a pessoa eleita que esteja no término do mandato vigente. Assim, a norma este ano não vale para os vereadores, que só podem migrar de partido sem perda do mandato na janela destinada às eleições municipais.

TSE julga cassação de Luis Augusto Lara

O TSE julga quinta-feira (3), em sessão ordinária que será realizada por videoconferência a partir das 10h, o caso que envolve o deputado estadual Luis Augusto Lara e seu irmão Divaldo Lara, prefeito de Bagé. O ministro Alexandre de Moraes é o relator do Recurso Ordinário Eleitoral (0603457-70.2018.6.21.0000) apresentado pela defesa do deputado contra decisão que cassou seu mandato. Em decisão anterior, o ministro Alexandre de Moraes ao determinar a cassação do mandato do deputado considerou que houve ‘interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder político” do prefeito de Bagé, Divaldo Lara, pela eleição do irmão e que “não há dúvida de que os ilícitos foram praticados com o objetivo de interferir na normalidade das eleições, provocando inequívoco desequilíbrio mediante o apadrinhado empenho de bens e de servidores públicos em prol da reeleição de Luís Augusto de Barcelos Lara”. Divaldo foi condenado à inelegibilidade. Até o julgamento do recurso pelo pleno do TSE nesta quinta-feira, Luís Augusto Lara segue no mandato. Caso seja confirmada a cassação de Lara, a deputada suplente Regina Becker Fortunati passa a ser titular.

Acredite: PT culpa os EUA pela invasão da Ucrânia pela Rússia

A narrativa da esquerda não tem limites. A prova disso é que um ladrão, ex-presidiario – com respaldo da Suprema Corte – está no páreo do processo eleitoral, como pré-candidato à mesma eleição contra o juiz que o condenou. Mas em relação à invasão da Ucrânia pela Rússia, o PT se superou: uma postagem da bancada no Senado anunciou que “o PT no Senado condena a política de longo prazo dos EUA de agressão à Rússia e de contínua expansão da Otan em direção às fronteiras russas. Trata-se de política belicosa, que nunca se justificou, dentro dos princípios que regem o Direito Internacional Público”. E acrescenta que “essa política imperialista produziu o quadro geopolítico que explica o atual conflito na Ucrânia. Tal conflito, frise-se, é basicamente um conflito entre os EUA e a Rússia. Os EUA não aceitam uma Rússia forte e uma China que tende a superá-los economicamente”. A narrativa foi tão irreal e exagerada que o PT no Senado resolveu apagá-la de suas redes sociais. Uma verdadeira fake news que nenhuma agência de checagem denunciou.

Procon de Porto Alegre dá aula de cidadania

O Procon de Porto Alegre ignorou o ponto facultativo do carnaval e mantém atendimento normal aos cidadãos. Explicação do seu diretor-executivo, o advogado Wambert Di Lorenzo:

“Os funcionários do Procon entraram em consenso para trabalhar segunda, terça e quarta-feira, apesar do ponto facultativo. Uma equipe maravilhosa, comprometida com o bem de todos”.

