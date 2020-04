Política Forças Armadas trabalham “obedientes à Constituição”, afirma em nota o ministro da Defesa

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2020

No texto da nota, o ministro Fernando Azevedo e Silva disse que nenhum país estava preparado para a pandemia do coronavírus Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil No texto da nota, o ministro Fernando Azevedo e Silva disse que nenhum país estava preparado para a pandemia do coronavírus. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Ministério da Defesa divulgou na segunda-feira (20) nota assinada pelo ministro Fernando Azevedo e Silva na qual afirma que as Forças Armadas trabalham “sempre obedientes à Constituição Federal” para “manter a paz e a estabilidade do País”.

A nota foi divulgada um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro ter discursado em um ato contra a democracia em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. O texto da nota não faz referência ao episódio, no qual manifestantes pediram, com gritos e faixas, intervenção militar e fechamento do Congresso e do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro participou discursando de cima de uma caminhonete. Os manifestantes pediram ainda a reedição do AI-5 (Ato Institucional número 5), da ditadura militar, que fechou o Congresso, cassou políticos, suspendeu direitos, instituiu a censura à imprensa e levou à tortura e morte de presos políticos.

No texto da nota, o ministro Fernando Azevedo e Silva disse que nenhum país estava preparado para a pandemia do coronavírus, e que os militares atuam para conter a expansão da epidemia. “Essa realidade requer adaptação das capacidades das Forças Armadas para combater um inimigo comum a todos: o Coronavírus e suas consequências sociais”, diz o texto.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política