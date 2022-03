Mundo Forças da Ucrânia lançam contra-ataque a tropas da Rússia após receber ajuda militar

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Em vez de tentar recuperar o território perdido, as forças ucranianas tentaram causar o máximo de destruição e morte possível. (Foto: Reprodução)

Forças ucranianas surpreenderam posições russas com contra-ofensivas nessa quarta-feira (16), buscando infligir o que um oficial chamou de “perdas máximas”, mesmo quando os militares russos invasores intensificaram seus ataques letais às cidades do país. Em Mariupol, um ataque aéreo destruiu um teatro onde cerca de mil pessoas se abrigavam.

Depois de recuar sob um avanço implacável nas primeiras semanas da guerra, as tropas ucranianas tentaram recuperar algum impulso com contra-ataques às posições russas fora de Kiev e na cidade de Kherson, no sul, ocupada pelos russos, disse um alto oficial militar ucraniano.

Em vez de tentar recuperar o território perdido, as forças ucranianas tentaram causar o máximo de destruição e morte possível, atacando tropas e equipamentos russos com tanques, caças e artilharia, disse o oficial, prestes a entrar em sua quarta semana de uma labuta diária de um conflito com pouca evidência de ganhos significativos para ambos os lados.

Os detalhes da ofensiva ucraniana não puderam ser totalmente estabelecidos de forma independente, embora vários altos funcionários ucranianos, incluindo os principais assessores de Zelenski, tenham confirmado que os contra-ataques estavam em andamento.

Em Kiev, ataques de mísseis e artilharia pesada soaram durante a noite e no início da manhã desta quarta-feira, 16, em trocas nos subúrbios periféricos que foram notavelmente mais pesadas e mais altas do que nos dias anteriores. Duas pessoas ficaram feridas e um prédio residencial foi danificado em um ataque perto do zoológico da cidade, a segunda vez em dois dias que bombas caíram perto do centro da cidade.

Imagens de satélite de terça-feira (15) mostraram uma forte fumaça negra acima do aeroporto de Kherson, onde o alto funcionário militar disse que as forças ucranianas tinham como alvo aeronaves militares russas estacionadas.

Kherson foi a primeira (e até agora, única) grande cidade a ser totalmente tomada pelas forças russas, que a transformaram em uma base militar avançada da qual lançaram ataques contra cidades e vilarejos vizinhos, segundo autoridades ucranianas.

Sem progresso militar

Na terça, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que assumiu o controle de toda a região de Kherson, dando às forças russas uma posição significativa no sul da Ucrânia que os militares ucranianos terão dificuldade em desalojar. Mesmo assim, não se pode dizer que nenhum dos lados tenha feito muito progresso militar.

O Instituto para o Estudo da Guerra, que acompanha de perto os desenvolvimentos, observou em uma avaliação na noite de terça que, por quase duas semanas, as forças russas não estão realizando ataques simultâneos extensivos que lhes permitiriam assumir o controle de várias áreas ao mesmo tempo na Ucrânia. E é improvável que o façam na próxima semana, disse. Na ausência de ganhos militares significativos, as forças russas continuaram nessa quarta uma campanha de terror contra civis ucranianos.

Dizendo estar “profundamente preocupado” com o uso da força pela Rússia, o Tribunal Internacional de Justiça ordenou nesta quarta-feira que a Rússia suspenda suas operações militares imediatamente, aguardando a revisão completa de um caso apresentado pela Ucrânia no mês passado. No entanto, não se esperava que a ordem levasse a qualquer cessação imediata do ataque.

Ataques em Kiev

Kiev amanheceu ao som de explosões. Três zonas residenciais foram atingidas e duas pessoas morreram, antes da retomada das negociações entre Rússia e Ucrânia

Segundo as Nações Unidas, pelo menos 726 civis foram mortos, incluindo 64 crianças, desde que a invasão começou em 24 de fevereiro, embora seus números não incluam áreas onde os combates foram mais intensos, como Kharkiv e Mariupol. Somente em Mariupol, que se transformou em um cenário infernal de prédios em chamas e dizimados, as autoridades locais dizem que pelo menos 2,4 mil pessoas foram mortas, e provavelmente muito mais.

As agências ocidentais de defesa e inteligência estimam que cada lado sofreu milhares de mortes de combatentes. O apelo de Zelenski ao Congresso na quarta-feira foi em parte um esforço desesperado para obter armas e defesas capazes de rechaçar tais ataques.

Central para este apelo foi um pedido para que uma zona de exclusão aérea fosse imposta sobre a Ucrânia, com o objetivo de impedir que caças russos, que causam algumas das mais graves mortes e destruição, operassem sobre o território ucraniano. “Feche o céu” tornou-se um grito de guerra para autoridades e cidadãos ucranianos. “A Rússia transformou o céu ucraniano em uma fonte de morte para milhares de pessoas”, disse Zelenski.

Sabendo que o pedido tinha poucas chances de ser aprovado, uma vez que levaria os pilotos americanos a um confronto direto com os russos, Zelenski rapidamente se voltou para algo a que republicanos e democratas têm sido muito mais receptivos: pedir mais armas para permitir que seu povo continue a luta eles mesmos.

