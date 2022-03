Mundo Forças russas bombardeiam torre de TV em Kiev, capital da Ucrânia

Por Redação O Sul | 1 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O bombardeio pode afetar o sinal e dificultar a divulgação de notícias, segundo o conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia Foto: Reprodução/Telegram O bombardeio pode afetar o sinal e dificultar a divulgação de notícias, segundo o conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia. (Foto: Reprodução/Telegram) Foto: Reprodução/Telegram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo ucraniano anunciou que forças russas atacaram a torre de TV em Kiev, capital da Ucrânia, na tarde desta terça-feira (01). O assessor do Ministério do Interior do país, Anton Herashchenko, confirmou a informação em suas redes sociais.

Imagem divulgada pelo canal verificado do Telegram da Ucrânia mostra a explosão. “Os canais ficarão fora do ar temporariamente. Em breve, a energia de backup será ligada para restabelecer os canais”, informou.

A Rússia cumpriu a ameaça anunciada mais cedo pelo porta-voz do ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov e atacou Kiev. A torre de TV estatal no centro da capital, foi atingida por um míssel russo. Ainda não há notícias sobre mortos e feridos, mas uma coluna de fumaça pode ser visto de vários pontos da cidade.

“Para deter os ataques virtuais contra a Rússia serão realizados ataques com armas de alta precisão contra as infraestruturas tecnológicas do SBU (serviço de segurança) e o centro principal da Unidade de Operações Psicológicas em Kiev. Pedimos aos habitantes de Kiev que moram perto dos centros de retransmissão que abandonem suas residências”, afirmou Konashenkov.

O bombardeio pode afetar o sinal e dificultar a divulgação de notícias, segundo o conselheiro do Ministério do Interior da Ucrânia, Anton Herashenko, nas redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo