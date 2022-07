Mundo Forças russas capturaram a segunda maior usina de energia da Ucrânia

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

"Eles conseguiram uma pequena vantagem tática - eles capturaram Vuhlehirsk", disse o assessor presidencial. (Foto: Reprodução)

Forças russas capturaram a segunda maior usina de energia da Ucrânia e Moscou está conduzindo o deslocamento maciço de tropas para três regiões do sul, disse um assessor sênior do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, nesta quarta-feira (27).

As forças apoiadas pela Rússia haviam anunciado mais cedo a captura da usina Vuhlehirsk, de energia a carvão da era soviética.

“Eles conseguiram uma pequena vantagem tática – eles capturaram Vuhlehirsk”, disse o assessor presidencial Oleksiy Arestovych em uma entrevista postada no YouTube.

Sul da Ucrânia

As forças russas estão passando por um “enorme redirecionamento” de tropas para três regiões no sul da Ucrânia, no que parece ser uma mudança de tática de Moscou, afirmou um assessor sênior do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta quarta-feira (27).

O assessor presidencial disse que a Rússia parecia estar passando de uma estratégia ofensiva para uma defensiva, usando ataques táticos para enfraquecer o potencial ofensivo da Ucrânia na crucial região industrial de Donetsk, no leste.

“(Isso) nos colocaria em uma posição em que não conseguiríamos libertar todo o nosso território e convocar negociações”, disse.

A Ucrânia deixou claro que pretende retomar a cidade de Kherson, no sul, que caiu nas mãos da Rússia nos primeiros dias da guerra.

Portos

A Ucrânia anunciou que as atividades nos portos do país foram retomadas para viabilizar a exportação de grãos, bloqueados desde o início da invasão russa, há seis meses. Um Centro de Coordenação Conjunta, responsável pelo controle dos embarques de cereais ucranianos via Mar Negro, foi inaugurado oficialmente em Istambul. O órgão fará a inspeção dos navios que partem da Turquia e que ali chegam, a fim de garantir que estes não transportam nada além de grãos.

Sediado em uma academia militar, o centro será administrado igualmente por cinco “representantes da Rússia, assim como da Ucrânia, da ONU e da Turquia, incluindo militares e civis”, ou 20 no total, informou o ministro da Defesa turco, Hulusi Akar, durante uma breve cerimônia nesta quarta-feira.

O anúncio ocorre poucos dias depois que Ucrânia e Rússia assinaram acordos em Istambul, sob mediação da ONU, para aliviar a crise alimentar global e criar “corredores seguros” no Mar Negro a partir dos portos de Odessa, Chornomorsk e Pivdennyi.

Cerca de 25 milhões de toneladas de grãos, em particular trigo, estão estocadas desde o início do conflito nos portos da região de Odessa devido à presença de navios de guerra russos e de minas colocadas por Kiev para defender sua costa. Ambos os países estão entre os maiores exportadores de grãos do mundo, mas ainda são necessários esforços para garantir a segurança dos cargueiros, enquanto os produtos já estão em falta nos mercados mundiais.

