Veículos Ford, Toyota e Nissan retomam a produção de veículos no Brasil

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Fábrica da Nissan em Resende (RJ). (Foto: Divulgação)

Ford, Toyota e Nissan retomaram a produção de veículos no Brasil nesta segunda-feira (22). As fabricantes estão entre as últimas a continuarem suas atividades no país após cerca de 3 meses de paralisação, medida adotada para conter o avanço da pandemia do coronavírus.

Para a Ford, o retorno em Camaçari (BA) é gradual e os empregados que puderem exercer seus trabalhos remotamente permanecerão em regime de home office. Em Taubaté (SP), a retomada será em 1º de julho.

“A aceleração da produção será feita gradualmente, conforme os trabalhadores se ajustarem aos novos protocolos de saúde e segurança e toda a cadeia de fornecedores ganhe velocidade”, disse a marca em um comunicado.

Entre os protocolos adotados estão o uso obrigatório de máscaras faciais e/ou óculos de segurança de acordo com a atividade (ambos fornecidos pela empresa aos funcionários), autodiagnóstico diário de saúde, medição de temperatura corporal e maior intervalo de tempo entre os turnos.

Na Toyota, a retomada é para as unidades de São Bernardo do Campo, que produz peças de reposição e motores, Indaiatuba, que fabrica o Corolla, e Porto Feliz, que produz motores. A fábrica de Sorocaba, que produz Etios e Yaris, retornará no próximo dia 26. Todas ficam no interior paulista.

Para garantir a segurança dos trabalhadores há medição de temperatura corporal diária, disponibilidade de álcool em gel em locais de circulação, sinalizações no piso para distanciamento seguro e uso obrigatório de máscaras (cada um receberá um kit diário com 10 unidades).

Nos refeitórios haverá escalas, os colaboradores sentarão de forma alternada e as refeições serão entregues em porções embaladas (não mais em self service). Para o administrativo, haverá rodízio de trabalho presencial e remoto, e todas as reuniões serão por videoconferência.

No caso da Nissan, o retorno em Resende (RJ) é feito com protocolos exigidos pelas autoridades sanitárias. Entre as medidas estão uma ferramenta online que permitirá um autodiagnóstico dos funcionários antes de saírem de casa e a organização deles em turnos. A unidade de Resende é responsável pela produção dos modelos March, Versa e Kicks.

Quem não voltou

Até esta segunda-feira (22), apenas 5 das 31 fábricas brasileiras ainda não haviam retomado suas atividades, enquanto uma está com situação indefinida.

Entre as que ainda não voltaram a produzir estão duas unidades da Honda, em Sumaré e Itirapina, ambas no interior paulista e com previsão de retorno para 13 de julho, a unidade da Ford em Taubaté (SP), que voltará em 1º de julho, e a da Toyota em Sorocaba (SP), que retornará em 26 de junho.

A fábrica da PSA (Peugeot e Citroën), em Porto Real (RJ), voltará às atividades nesta terça-feira (23), enquanto a Troller, em Horizonte (CE) segue fechada e sem previsão de retorno.

A unidade da CAOA em Anápolis (GO), que produz Hyundai e Chery, tem a situação indefinida. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Veículos