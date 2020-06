Rio Grande do Sul Novo Hamburgo amplia a vacinação contra a gripe para a população em geral

22 de junho de 2020

Foto: Lu Freitas/Prefeitura de Novo Hamburgo

A prefeitura de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, estendeu a vacinação contra a gripe no município para toda a população a partir desta segunda-feira (22).

A vacinação acontece nas unidades de saúde da cidade das 9h às 16h, incluindo a Casa de Vacinas. Há 18 mil doses da vacina à disposição da comunidade e, neste momento, segundo a prefeitura, a abertura ao público em geral se dá pela chegada do inverno e do risco de doenças respiratórias que podem se agravar com a gripe. A ideia é também que a prevenção ajude a não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde em meio à pandemia de coronavírus.

Quem pertence aos grupos prioritários e ainda não se imunizou também deve procurar as unidades de saúde. A campanha de vacinação termina no dia 30 deste mês.

