Acontece Formação sobre inclusão mobiliza redes municipais de Porto Alegre e Alvorada até sexta-feira

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Evento promovido pela ABESS e pelas prefeituras de Porto Alegre e Alvorada reúne educadores, especialistas e famílias em cinco dias de formação na PUCRS Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde segunda-feira (28), Porto Alegre é palco de uma grande mobilização em torno da educação inclusiva. Realizado pela Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess), em parceria com as prefeituras municipais de Porto Alegre e Alvorada, o evento reúne centenas de profissionais da Abess que atuam na rede pública em uma jornada formativa intensa, que segue até sexta-feira, 1º de agosto, na PUCRS, com encerramento oficial na Rua da Cultura, às 17h.

O seminário integra os programas Incluir+POA e Acolher & Incluir Alvorada, realizados pelas secretarias de Educação de Porto Alegre e Alvorada, respectivamente, em parceria com a Abess. Com painéis simultâneos distribuídos por quatro prédios da universidade, a programação amplia o olhar para os desafios e as soluções concretas no cotidiano das escolas, além de promover uma formação continuada e fomentar o debate em prol da construção de políticas públicas voltadas à equidade educacional.

Entre os temas abordados estão neurodiversidade, políticas públicas como ato de cuidado, racismo estrutural, medicalização, seletividade alimentar, saúde mental, tecnologias assistivas, participação das famílias e arte como linguagem de pertencimento. A programação conta com nomes como Denise Costa Ceroni, Letícia Ulbrich, Giano Rezende, Carla Zarbato, Roberta Vargas e Vinícius Pasqualin, além de Sheyla Werner Diretora Geral de Inclusão da Abess e Laura de Andrade Diretora Executiva, além de dezenas de outros palestrantes.

Para Laura de Andrade, diretora executiva da ABESS, “a inclusão precisa acontecer agora, as crianças estão nas escolas, não é um favor, é um direito. Direito se garante com políticas públicas sérias e com uma escuta comprometida com todas as infâncias. Toda criança merece ser vista, compreendida e respeitada em sua singularidade. Isso é educar com justiça social.”

Na terça-feira pela manhã, o secretário municipal de Educação da capital gaúcha, Leonardo Pascoal, ministrou a palestra “Desafios da Educação de Porto Alegre e o planejamento de gestão para superá-los”. Pascoal reforça que a qualificação dos profissionais é fundamental para transformar a rede: “Estamos vivendo um ciclo de mudança cultural na educação pública. E isso começa pela formação daqueles que estão na linha de frente, com as crianças, todos os dias.”

Sobre o Incluir+POA

Iniciado em novembro de 2023, o Incluir+POA é um programa de educação inclusiva criado para qualificar o atendimento aos alunos com deficiência em Porto Alegre. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação (SMED) em parceria com a Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess), responsável por uma equipe multidisciplinar com mais de 900 colaboradores formada por psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e agentes de educação inclusiva que atendem a cerca de 4,5 mil estudantes de educação inclusiva nas 100 escolas da rede pública municipal.

Sobre o Acolher & Incluir Alvorada

Foi pensado pela Prefeitura Municipal de Alvorada, que previu uma parceria com uma instituição privada para atendimento dos estudantes de inclusão das escolas municipais, a fim de inserir essas crianças em um ambiente mais adequado e saudável para seu desenvolvimento e crescimento como ser humano dentro da escola. Em maio deste ano, a assinatura do aditivo ao convênio aumentou em 50% o número de agentes de inclusão, um reforço importante para atender de forma mais ampla e efetiva os alunos especiais da rede.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/formacao-inclusao-mobiliza-redes-municipais/

Formação sobre inclusão mobiliza redes municipais de Porto Alegre e Alvorada até sexta-feira

2025-07-30