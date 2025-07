Acontece Plataforma GAIA do TJRS agiliza processos com inteligência artificial

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Desembargador ressaltou que a IA atua como facilitadores que garante maior celeridade e vem sendo utilizada por magistrados habilitados Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um mês do lançamento da Plataforma GAIA, Gestão Avançada de Inteligência Artificial, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) avalia como positivo o uso dessas ferramentas para otimizar os processos judiciais.

De acordo com o presidente dos Conselhos de Inovação e Tecnologia e de Comunicação Social do TJRS, desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, a GAIA utiliza apenas dados do acervo jurídico próprio e garante segurança no processo.

“A GAIA atua como assistente na produção das minutas, mas nunca vai substituir a ação humana dos magistrados. Além disso, todos que fazem uso desta inovação estão sendo capacitados”, destacou.

Apesar de ter sido lançada em junho deste ano, sua construção começou em dezembro do ano passado. Os principais produtos são o GAIA Assistente, que responde perguntas sobre o processo em questão, e o GAIA Minuta, que gera um rascunho de decisão alinhado à proposição do magistrado. Há ainda outras ferramentas integradas, que atuam desde a validação de notas fiscais até a agilização de trâmites administrativos.

Essa ferramenta, mais do que uma automação, analisa os autos processuais, bem como os modelos de escrita de decisões do magistrado e, com um comando, sugere uma minuta inicial baseada apenas nos fatos selecionados, explicou o desembargador.

Ele ressaltou que a IA atua como facilitadora, garantindo maior celeridade e dinâmica nas atividades.

O processo da GAIA está atendendo à população por meio de suas ações rápidas e seguras. Por enquanto, a inovação só pode ser utilizada por magistrados habilitados, afirmou o magistrado.

Desde sua implantação, o conjunto de oito ferramentas já foi utilizado mais de 200 mil vezes, tanto pelos membros do TJRS quanto pelas comarcas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/plataforma-gaia-do-tjrs-agiliza-processos-com-ia/

Plataforma GAIA do TJRS agiliza processos com inteligência artificial

2025-07-30