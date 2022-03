Esporte Fórmula 1 mantém prova na Arábia Saudita apesar de ataque à petroleira

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

O Grande Prêmio da Arábia Saudita é a segunda corrida da nova temporada e acontece no sétimo aniversário do início da guerra civil no Iêmen. Foto: Reprodução/Twitter FIA O Grande Prêmio da Arábia Saudita é a segunda corrida da nova temporada e acontece no sétimo aniversário do início da guerra civil no Iêmen. (Foto: Reprodução/Twitter FIA) Foto: Reprodução/Twitter FIA

Os organizadores da Fórmula 1 confirmaram que o Grande Prêmio da Arábia Saudita acontecerá neste fim de semana, apesar de um ataque reivindicado pelos rebeldes houthis do Iêmen em uma instalação de armazenamento de petróleo perto da pista, na sexta-feira (25).

Uma declaração conjunta da Fórmula 1 e do órgão regulador do esporte, a FIA, disse que “após discussões com todas as equipes e pilotos”, a corrida no circuito de Jeddah seguirá em frente. O Grande Prêmio da Arábia Saudita é a segunda corrida da nova temporada e acontece no sétimo aniversário do início da guerra civil no Iêmen.

“Após o incidente amplamente divulgado que ocorreu em Jeddah na sexta-feira, houve uma extensa discussão entre todas as partes interessadas, autoridades do governo saudita e agências de segurança que deram garantias completas e detalhadas de que o evento é seguro”, diz o comunicado.

A explosão de sexta-feira nas instalações da Aramco – patrocinadora da F1 – ocorreu a cerca de 32 quilômetros da pista e a fumaça pôde ser vista sobre a cidade durante o treino de sexta-feira.

A segunda sessão de treinos foi atrasada em 15 minutos, pois equipes e pilotos foram chamados para se encontrar com os organizadores. O chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, disse a repórteres que as equipes estavam “seguras de que estamos protegidos” e que a pista era “provavelmente o lugar mais seguro que você pode estar na Arábia Saudita” no momento.

