Esporte Grêmio e Ypiranga fazem o primeiro duelo da final do Gauchão neste sábado; acompanhe

Por Redação O Sul | 26 de março de 2022

Primeira partida da final inédita ocorre às 16h30min, em Erechim.

O Grêmio está pronto para a primeira partida de uma final inédita pelo Campeonato Gaúcho de 2022, contra o Ypiranga. O duelo começa neste sábado (26), às 16h30min, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim.

Pelo lado Tricolor, o lateral Nícolas sentiu lesão e está fora da partida. O atacante Ferreira foi expulso no clássico Grenal pela semifinal e também não foi escalado. Já pelo lado do Ypiranga, é a primeira vez que os comandados de Luizinho Vieira disputam uma final do campeonato. Para o duelo, o elenco não conta com Matheus Pusto, expulso diante do Brasil de Pelotas na fase anterior.

Provável escalação do Ypiranga

Edson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego; Lorran, Lucas Falcão, Cesinha e Marcelinho; Erick e Hugo Almeida Técnico: Luizinho Vieira.

Provável escalação do Grêmio

Brenno; Rodrigues (Matheus Sarará), Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos (Fernando Henrique), Lucas Silva e Bitello; Campaz, Elias e Diego Souza Técnico: Roger Machado.

