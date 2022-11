Esporte Fórmula 1 no Brasil neste domingo: Ferrari almeja se manter como a 2ª força

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Italianos buscam uma reta final de temporada em melhor nível. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Depois de fins de semana ruins, a Ferrari novamente vive expectativa de, ao menos, conseguir um pódio sólido em Interlagos, no Grande Prêmio deste domingo (13). A tônica da maioria das corridas desde as férias é de uma equipe empolgada com o que pode fazer e decepcionada com o resultado final. Aliás, até mesmo os fãs e imprensa tem se surpreendido como o carro vermelho piora ao longo do fim de semana e fracassa no momento mais importante.

Com todo o foco em 2023, é óbvio que não virá nenhuma atualização ou mexida no carro, mas Leclerc espera que seja uma corrida mais para o seu lado em Interlagos:

“Não sei o que esperar do clima. Acho que estaremos alinhados com nossas melhores atuações. Comparado com o que foi no México, vamos voltar ao ritmo normal aqui. Na classificação, espero que sejamos rápidos, mas na corrida a performance volta a ir na direção da Red Bull e a Mercedes voltará um pouco mais forte. Mas, no geral, estaremos online neste fim de semana”, disse o Monegasco à Sky Sports.

A distância da Ferrari para a Mercedes no momento é de 40 pontos. É bem difícil que os alemães tirem o vice-campeonato da Ferrari, mas é possível, ainda mais levando em conta os últimos fins de semana mais lentos do carro vermelho e mais rápidos das flechas de prata. Vale lembrar que o Brasil receberá a terceira corrida sprint da temporada, o que pode ser mais uma chance para que se deem as condições de corrida desfavoráveis citadas por Leclerc.

Interlagos é aquilo que todos conhecem: uma pista excelente, com mistura de curvas de velocidade média e uma linha reta de subida muito longa no final da volta. Portanto, é difícil para escolhas de configuração e níveis de downforce. Para dificular ainda mais, como mencionado anteriormente, será um fim de semana com o formato sprint. A classificação acontece após uma hora de treinos livres e não se tem muito mais o que fazer no carro após esse período. Um ajuste aqui e outro ali podem ser feitos, mas bem sutis.

Isso para não falar da chuva, que pode estar presente, como também é comum nos grandes prêmios disputados no Brasil. Para esse sábado, a chance de trovoadas é superior a 80%. A chance também é alta no domingo: atualmente há 74% de probabilidade de trovoadas à tarde. Isso pode mudar a dinâmica da corrida, especialmente pelo uso dos pneus intermediários ou de chuva extrema, que não ajudam muito na questão do spray. Não está descartada uma corrida terminando no cronômetro regressivo, caso a chuva realmente caia.

Homenagem

Neste fim de semana, a Ferrari vai homenagear o ex-engenheiro Mauro Forghieri, que faleceu em 3 de novembro aos 87 anos de idade. Ele foi conhecido como uma das grandes mentes dentro da Ferrari ao longo dos anos e ajudou a conquistar vários títulos mundiais. Os carros de Leclerc e Sainz terão um adesivo escrito “Ciao Furia”. ‘Furia’ foi um apelido que deram a Forghieri nos boxes por conta do seu temperamento explosivo em muitos momentos de raiva.

A Ferrari é a equipe com mais vitórias em Interlagos na história, mas a última vez em que esteve no pódio no Brasil foi em 2018. Agora, é ver se a Scuderia consegue manter sua boa tradição em São Paulo e sair com um bom resultado. Com certeza, Forghieri ficaria bem feliz em ver um desempenho consistente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte