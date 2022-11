Esporte Arábia Saudita e o anfitrião Catar divulgam seus convocados para a Copa do Mundo

Estreante em Mundiais, a Associação de Futebol do Catar anunciou nesta sexta-feira a convocação oficial dos 26 jogadores que farão parte da seleção nacional, que será a anfitriã na Copa do Mundo.

O destaque da convocação foi a grande quantidade de jogadores que atuam no Al-Sadd e os atletas naturalizados. O técnico espanhol Félix Sánchez chamou 13 jogadores do Al-Sadd, ou seja, metade das vagas da seleção catari foram preenchidas pela equipe da capital Doha.

Além disso, 10 atletas que não nasceram no Catar irão representar o país sede da Copa. Entre os naturalizados na seleção catari, são oito países diferentes: Argélia, Egito, Gana, Sudão, Bahrein, Iraque, França e Portugal.

O Catar fará a abertura da Copa do Mundo no próximo dia 20, no estádio Al Bayt, contra o Equador.

Confira a lista do Catar:

Goleiros: Saad Al-Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousef Hassan (Al-Gharafa)

Defensores: Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al-Rawi (Al-Duhail), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Homam Ahmed (Al-Gharafa), Jassem Gaber (Al-Arabi)

Meias: Ali Asad (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al-Hajri (Al-Sadd), Moustafa Tarek (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdelaziz Hatim (Al-Rayyan), Ismail Mohamad (Al-Duhail)

Atacantes: Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan), Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Khalid Muneer (Al-Wakrah), Akram Afif (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohamed Muntari (Al-Duhail)

Arábia Saudita

Outra seleção que divulgou a convocação para a Copa do Mundo foi a Arábia Saudita. Comandados pelo francês Hervé Renard, a equipe está no grupo C e estreará contra a Argentina, no próximo dia 22.

Confira a lista da Arábia Saudita:

Goleiros: Muhammed Al Owais (Al Hilal-AS), Mohammed Al Yammi (sem clube) e Nawaf Al-Aqeedi (Al Nassr-AS)

Defensores: Sultan Al-Ghanam (Al Nassr-AS), Mohammed Al-Buraik (Al Hilal-AS), Abdulelah Al-Amri (Al Nassr-AS), Ali Al-Bulayhi (Al Hilal-AS), Abdullah Mado (Al Nassr-AS), Hassan Tambakti (Al-Shabab-AS), Saud Abdulhamid (Al Hilal-AS) e Yasser Al-Shahrani (Al Hilal-AS)

Meias: Salman Al-Faraj (Al Hilal-AS), Salem Al-Dawsari (Al Hilal-AS), Abdulellah Al-Malki (Al Hilal-AS), Mohamed Kanoo (sem clube), Abdullah Al-Aboud (Al-Ittihad Jeddah-AS), Sami Al-Najei (Al Nassr-AS), Hattan Bahbri (Al-Shabab-AS), Nasser Al-Dawsari (Al Hilal-AS), Ali Al-Hassan (Al Nassr-AS), Riad Shrahili (Abha Club-AS) e Abdullah Otayf (Al Hilal-AS)

Atacantes: Saleh Al-Shehri (Al Hilal-AS), Firas Al-Braikan (Al Fateh-AS), Haitham Asiri (Al-Ahli-AS) e Fahad Al-Muwallad (Al-Shabab-AS)

