Esporte Inter segue preparação para a partida contra o Palmeiras

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Meia Taison deve jogar no domingo. (Foto: Ricardo Duarte)

A sexta-feira foi de preparação do time do Inter para a rodada final do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (13/11), o Colorado enfrenta o Palmeiras, às 16h, no estádio Beira-Rio, no jogo que encerra o ano.

O duelo vai colocar frente a frente o campeão nacional e o vice. Classificado para a CONMEBOL Libertadores e vice-líder, a equipe busca confirmar o vice-campeonato.

Campeão, o Palmeiras tem 81 pontos, com 23 vitórias, 12 empates e apenas duas derrotas. O Inter, com 70, ficou em segundo lugar, ao somar 19 triunfos, 13 empates e cinco derrotas.

O treinador Mano Menezes comandou atividades técnicas e táticas no gramado do CT. Para o duelo contra o campeão brasileiro, o comandante não terá alguns jogadores à disposição. Rodrigo Moledo, Alan Patrick e David estão suspensos e ficam de fora.

Edenilson e Liziero seguem no Departamento Médico. O comandante Mano Menezes deve escalar um meio-campo inédito: Taison, Lucas Ramos e Matheus Dias.

O Colorado não descarta oficialmente a possibilidade de Edenilson e Liziero aparecerem na lista de relacionados para a partida. Caso um deles estiver em condições para o jogo, automaticamente eles estarão confirmados como titular.

Do lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira não terá dois titulares do Palmeiras. O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez.

O provável time do Inter tem: Keiller; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Carlos de Pena, Mauricio e Taison (Lucas Ramos); Pedro Henrique e Alemão.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desse sábado (12/11), encerrando a preparação na última atividade do ano.

