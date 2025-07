Esporte Fórmula 1: Piastri vence Grande Prêmio da Bélgica e amplia vantagem na liderança

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2025

Piastri chegou a seis vitórias nesta temporada. Foto: Divulgação/Fórmula1 Piastri chegou a seis vitórias nesta temporada. (Foto: Divulgação/Fórmula1) Foto: Divulgação/Fórmula1

Superando o pole position Lando Norris após o safety car completar a largada do Grande Prêmio (GP) da Bélgica nesse domingo (27), Oscar Piastri venceu pela primeira vez no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps – e ainda impediu que o colega reduzisse a diferença no campeonato para um ponto. Charles Leclerc completou o pódio na prova que começou 1h20 mais tarde pela chuva. O brasileiro Gabriel Bortoleto pontuou em nono lugar.

O começo da prova foi postergado em 1h20 devido ao mau tempo; a volta de apresentação foi abortada e os carros retornaram aos boxes, só tornando à pista a partir das 11h20 (no horário de Brasília). A direção de prova optou pela largada em movimento, conduzida pelo safety car – que permaneceu na pista por duas voltas.

Com isso, o pole Lando Norris deteve a liderança, seguido por Oscar Piastri, Charles Leclerc e Max Verstappen. Gabriel Bortoleto manteve-se na décima colocação. Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Antonelli e Fernando Alonso, que largariam dos boxes por terem trocado componentes de seus carros, conseguiram se realinhar sem perder tanto tempo na pista. Todos calçavam pneus intermediários.

Piastri tomou a ponta do colega assim que a disputa foi autorizada, quando a chuva enfim cedeu. Os pilotos chegaram a dar quatro voltas atrás do safety car, mas o mau tempo não voltou a ser um problema pelo resto da prova.

Quando o carro de segurança retornou aos boxes na volta 5, Piastri conseguiu a aproximação que precisava e passou Norris na reta Kemmel. Leclerc manteve-se na dianteira à frente de Verstappen. Essa foi a única mudança na classificação da prova após a saída do safety car; Bortoleto seguiu em décimo, a 1s8 de Liam Lawson, da RB.

Só na volta seguinte, a sexta, Sainz passou Stroll pelo 16º posto, assim como Hamilton; aí, Russell também superou Albon para assumir a quinta colocação. Na frente deles, Verstappen encostou em Leclerc, buscando uma aproximação que não se concretizaria nos giros seguintes. Charles ainda viu o rival chegar mais perto quando abriu demais na subida da Eau Rouge, na volta dez, mas nada mudou.

Entre as voltas 12 e 14, todos os pilotos passaram aos pneus slick (de pista seca): dos 20, 19 optaram pelos médios, exceto pelo vice-líder Norris, que foi com os compostos duros. Apesar de arriscar com a estratégia e de, no fim da prova, descontar 4s5 dos 8s de desvantagem para o companheiro, o inglês não conseguiu alcançá-lo.

Bortoleto, por sua vez, voltou a pontuar após alcançar o feito inédito na sua carreira no GP da Áustria: desta vez o brasileiro largou na décima colocação e, apesar de ter sido momentaneamente superado pelo colega da Sauber, Nico Hulkenberg, ele conseguiu recuperar a posição e terminou em nono. O calouro fatura mais dois pontos, somando a seis no Mundial de pilotos.

Piastri chegou a seis vitórias nesta temporada; antes com oito pontos de vantagem em relação ao vice-líder Norris no Mundial, o australiano agora tem 16 a mais que o colega. Leclerc, por sua vez, conquistou seu quinto pódio de 2025; já seu colega da Ferrari, Lewis Hamilton recuperou-se indo de 18º a sétimo após largar do pit lane. O veterano, porém, ficou fora do top 4 em Spa pela primeira vez.

A F1 retorna já no próximo fim de semana, entre os dias 1 a 3 de agosto, com o GP da Hungria. A etapa é válida como a 14ª desta temporada.

