Esporte Fórmula 1: pole position nas mãos de Lando Norris. Verstappen larga em segundo

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











O piloto mais rápido no Qualifying deu entrevista ao final do treino e comentou sobre a alegria em conquistar a pole. (Foto: Divulgação/F1)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No treino classificatório da Fórmula 1 que ocorreu nesse sábado (24), no GP da Holanda, quem ganhou a melhor e largará na pole position foi Lando Norris, da Mc Laren. Completando a primeira fila tem o Max Verstappen, da Red Bull. A segunda fila será formada por Oscar Piastri (McLaren) e George Russel (Mercedes). A largada será neste domingo (25), às 10h.

O piloto mais rápido no Qualifying deu entrevista ao final do treino e comentou sobre a alegria em conquistar a pole. “Um dia espetacular, é bom estar de volta. A equipe fez um trabalho bom, então estou muito feliz”, disse Norris. Já Verstappen disse que tentou de tudo, mas faltou ritmo. “Faltou um pouco de ritmo, eu tentei o máximo que dava”, lamentou o piloto da casa. Piastri se mostrou frustrado com a terceira posição. “Estou um pouco desapontado, mas temos um bom carro de corrida para fazer bons pontos amanhã”, comentou.

Sergio Perez (RBR) e Charles Leclerc (Ferrari) largam na terceira fila. Na sequência, Fernando Alonso (Aston Martin) e Alexander Albon (Williams). Fechando a classificação do Q3 teve Lance Stroll (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpine).

Outros nomes de peso não passaram do Q2, como Carlos Sainz (Ferrari), em 11º, e Lewis Hamilton (Mercedes), em 12º. Logan Sargeant, da Williams, não participou do Qualifying por conta de um acidente que sofreu no TL3, pouco antes do treino de classificação, interrompendo o treino por 40 minutos.

A corrida será um grande desafio para Lando Norris desde a largada, pois seu histórico ao longo das últimas corridas é bom, mas a largada e o início da disputa têm sido o ponto fraco do piloto inglês.

Casas de aposta

A KSA, entidade holandesa responsável pela regulamentação de casas de aposta no País, anunciou que uma das escuderias da Fórmula 1 precisará “mudar de nome” para participar do Grande Prêmio que ocorre no Circuito de Zandvoort neste domingo. A empresa de apostas Stake se tornou a maior patrocinadora da Sauber Motosports em dezembro de 2023 e provocou uma mudança no nome da equipe.

A escuderia passou a se chamar Stake F1 Team e estampa em seu carro a marca da casa de apostas. Acontece que a Stake não é regulamentada pela KSA e a entidade anunciou que será preciso remover a pintura para a disputa do GP. Ainda não há um anúncio oficial se a apresentação do time poderá ter o nome da empresa (sem a divulgação gráfica da marca).

Uma outra possibilidade é que o grupo se apresente com o nome de outro patrocinador, a Kick Streaming, empresa que atua como plataforma de transmissão de jogos online.

Segundo o órgão, a legislação estabelecida é para proteger os consumidores e diminuir as chances de ações ilegais envolvendo apostas esportivas. Mesmo não sendo licenciada para atuar na Holanda, a Stake é usada por apostadores no país, o que teria reforçado a ação do órgão em proibir sua divulgação.

A mesma situação aconteceu em março deste ano no Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália. Lá, a Stake também não tem autorização para atuar como empresa de apostas e a Sauber Motosports correu com o nome da Kick Streaming estampado no carro.

O contrato entre Sauber a Stake é válido por dois anos. Antes de ter o naming rights da escuderia, tinha contrato de patrocinadora padrão e o investimento do contrato de três anos girava em torno de R$ 450 milhões. As informações são do portal Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/formula-1-pole-position-nas-maos-de-lando-norris-verstappen-larga-em-segundo/

Fórmula 1: pole position nas mãos de Lando Norris. Verstappen larga em segundo

2024-08-24