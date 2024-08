Esporte GP da Holanda: Norris vence e encerra reinado de Verstappen em casa

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Pela primeira vez, após três tentativas frustradas, ele conseguiu converter uma pole position em vitória. (Foto: Reprodução Redes Sociais)

Nem a presença da torcida ou o retrospecto de três vitórias impediram Lando Norris de fazer de Max Verstappen, em sua 200ª corrida na F1, ser coadjuvante do GP da Holanda desse domingo (25). Após perder a liderança na largada, o piloto da McLaren recuperou-se e fez do rival mero espectador da sua segunda vitória em 2024, com 22s de vantagem. Charles Leclerc completou o pódio em terceiro lugar.

Até então, Max era o único vencedor da prova no Circuito de Zandvoort, que retornou à F1 em 2021 e chegou neste fim de semana em sua quarta edição no século XXI. A prova esteve fora do calendário desde 1985; no século XX, Jim Clark anotou o recorde de triunfos com quatro conquistas. A expectativa de Verstappen igualá-lo, porém, foi frustrada – e o piloto da RBR não vence há cinco GPs.

A conquista ainda teve um gostinho especial para Norris: pela primeira vez, após três tentativas frustradas, ele conseguiu converter uma pole position em vitória. Essa foi a segunda vez que a McLaren venceu em Zandvoort a partir da posição de honra no grid; o time tem quatro vitórias na Holanda, uma a mais que a RBR.

Apesar da derrota, Verstappen ainda lidera o campeonato de pilotos com 295 pontos, 70 pontos a mais que Norris. E se a RBR segue líder do Mundial de construtores, a diferença para a McLaren continua caindo: agora, foi de 42 para 30 pontos.

Com o terceiro lugar de Leclerc, a Ferrari chegou a 26 pódios em Zandvoort, sustentando o recorde da pista. A escuderia tem 12 top 3 nesta temporada, vindo de outro terceira colocação do monegasco no GP da Bélgica.

A F1 retorna já no próximo fim de semana, em 1º de setembro, com o GP da Itália. A prova é válida como a 16ª desta temporada. Confira o calendário completo do campeonato.

A largada

Norris reagiu bem, mas não foi tão rápido ao acelerar e por isso, abriu caminho para Verstappen assumir a liderança ainda na primeira curva. Logo atrás, Piastri também não teve um bom começo de prova e viu Russell passá-lo para ocupar a terceira colocação.

Liderança de volta

O lamento pela largada ruim durou pouco para Norris. A partir da 12ª volta, a diferença de pouco mais de 1s que ele tinha para Verstappen começou a cair; o tricampeõa se queixou, ao longo da disputa, por não conseguir virar o carro na curva 10; o veículo não respondia aos seus comandos e saía de traseira.

A aderência dos pneus do holandês também dificultavam sua vida; no 18º giro, ele viu o rival da McLaren passá-lo na reta sem poder oferecer resistência.

Em cinco voltas, Norris abriu 3s sobre o piloto da RBR e seguiu ampliando sua vantagem. Max visitou os boxes na 27ª volta, antecedendo o rival britânico que conseguiu recuperar a posição logo após os pit stops dos adversários atrás. Uma vez de volta à liderança, Norris estendeu sua vantagem na ponta de 8s7 para 14s4 em 20 voltas e esteve longe de ser incomodado pelo tricampeão até o fim.

Russell se manteve em terceiro, à frente de Piastri e Leclerc, mas acabou prejudicado pelo atraso em seu pit stop. Ele visitou os boxes na volta 26, logo depois do monegasco da Ferrari – o primeiro dentre os pilotos do pelotão da frente. No entanto, a Mercedes demorou ao afixar seus pneus dianteiros.

Deste modo, o britânico voltou à pista atrás de Leclerc, que apareceu no pódio, de forma provisória, quando as posições foram reestabelecidas depois da primeira janela de paradas. Russell ainda foi ultrapassado por Piastri na volta 40; 15 giros depois, ele pôs pneus macios e caiu para o sétimo lugar.

Depois da superar Russell, Piastri seguiu na cola de Leclerc a partir do 47º giro. O monegasco, porém, esteve longe de ser uma presa fácil e defendeu-se pelo restante da prova, embora sua vantagem tenha diminuído até o fim da disputa.

Hamilton pontua

Perdendo três posições no grid por atrapalhar Pérez na classificação, Hamilton largou do fundo do grid calçando pneus macios; em 15 voltas, porém, ele já ocupava o décimo lugar. Quatro giros depois ultrapassou Fernando Alonso para obter o nono lugar, antes de visitar os boxes para trocar os pneus macios pelos duros na 25ª volta. As informações são do GE.

