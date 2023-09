Fórmula 1 Fórmula 1: Sainz vence e rompe jejum de 434 dias da Ferrari

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Espanhol faturou segunda vitória da carreira e se tornou primeiro piloto não-RBR a triunfar na temporada 2023. (Foto: Clive Mason/Getty Images)

Foi dominante, mas não faltou emoção: a Ferrari encerrou os 434 dias sem vitória na Fórmula 1 (F1), desde o GP da Áustria de 2022, com o triunfo de Carlos Sainz no GP de Singapura desse domingo (17). Líder de ponta a ponta, o espanhol gerenciou a pressão dos rivais para ser o primeiro piloto não-RBR a vencer em 2023. Lando Norris foi segundo e Lewis Hamilton terceiro, após batida de George Russell na volta final.

Além do desempenho digno dos idos de 2019 para a escuderia italiana, o dia foi para a RBR esquecer: largando em 11º e 13º, Max Verstappen e Sergio Pérez não tiveram ritmo para avançar; alvo fácil da Ferrari, McLaren e Mercedes, terminaram respectivamente em sexto e nono. Foi a primeira corrida desde o GP do Bahrein de 2022 sem a dupla no pódio. Na ocasião, eles abandonaram após quebras.

O triunfo ainda pôs fim à sequência de 15 vitórias da RBR, entre Abu Dhabi em 2022 e a Itália, 15 dias atrás. E a briga no pódio não decepcionou: Charles Leclerc herdou a vice-liderança na largada e foi prejudicado por um pit stop lento, após safety car acionado pela batida de Logan Sargeant na volta 19. Aí, Russell e Norris entraram de vez no jogo com Hamilton correndo por fora.

O monegasco até retornou ao top 3 com a troca de pneus das Mercedes na volta 44, mas foi superado pela dupla nas voltas seguintes. Perto da bandeirada, um “trem de asa traseira aberta” se formou entre Sainz, Norris, Russell e Hamilton. Porém, a prova de George acabou metros antes, no muro da curva 7 na última volta. Os três primeiros cruzaram a linha de chegada separados por menos de 1s.

A F1 retorna já no próximo fim de semana em 24 de setembro com o GP do Japão, válido como a 16ª rodada da temporada. Restam seis corridas para o fim do campeonato.

O resultado adiou o título de Verstappen até o GP do Catar, pelo menos: o holandês poderia chegar no máximo a 400 pontos no Japão, incluindo o ponto extra da volta mais rápida. Se o bicampeão tiver o melhor aproveitamento possível e Pérez não pontuar, os dois sairão de Suzuka separados por 177 pontos, com 180 pontos restantes em disputa.

Verstappen segue líder absoluto do campeonato com 374 pontos, dez a mais. Porém, Hamilton entra no top 3 do Mundial, superando Fernando Alonso com dez pontos de vantagem e a 43 do vice-líder Pérez. Liam Lawson, nono colocado, vai a 19º na tabela. No campeonato de construtores, a RBR agora vai a 597 pontos, 308 a mais que a segunda colocada Mercedes.

Sainz também quebrou um jejum pessoal de um ano e dois meses, desde sua primeira vitória na F1 na Inglaterra em julho do ano passado. Porém, a maior vantagem que teve foi um 4s9 para Leclerc até a primeira rodada de pit stops. Dali, manteve Russell a menos de 1s dele e depois Norris, que descontou quase 1s5 do espanhol entre as voltas 48 e 59.

Entretanto, o espanhol administrou a pressão sobre o carro e pneus, conseguiu evitar ser ultrapassado nos boxes (undercut) com as diferenças mínimas entre os pilotos e gerenciou a distância para os rivais, de modo a mantê-los sob risco de ultrapassagem pelos carros de trás no decorrer da disputa – sobretudo com o uso da asa traseira móvel pelos segundo, terceiro e quarto colocados.

Alertado pela Ferrari da proximidade para Norris durante a prova, Sainz respondeu que era intencional. O britânico da McLaren faturou seu pódio de número nove da carreira e o terceiro de 2023. Para Hamilton, o terceiro lugar no Circuito de Marina Bay valeu sua 196ª aparição no top 3 e a quinta desta temporada.

Outro destaque da corrida foi Liam Lawson: substituto de Daniel Ricciardo na AlphaTauri, o neozelandês foi nono colocado e conquistou seus primeiros dois pontos na F1, após três GPs na categoria.

